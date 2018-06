Kino Otok se na začetku letošnje izdaje poklanja ženskam

Nova sekcija Ljubo doma posvečena domačemu filmu

6. junij 2018 ob 09:15

Izola - MMC RTV SLO

S filmom Čuvarka Xavierja Beauvoisa, veličastnim poklonom žensk v času prve svetovne vojne, se drevi v Izoli začenja letošnji mednarodni filmski festival Kino Otok, ki letos med drugim uvaja sekcijo Ljubo doma, posvečeno slovenskemu filmu.

Štirinajsti festival, ki bo do nedelje potekal še v Ljubljani, Sežani, Tolminu in Idriji ter letos prvič v Kopru, v ospredje postavlja filme o kolonializmu, ozira pa se po različnih družbenih pojavih v Evropi in po svetu.

Otvoritveni film bo gledalce popeljal na francosko podeželje v letih od 1914 do 1918: svet razpada pod uničujočo težo prve svetovne vojne, a nekaj stebrov vendarle tiho in mogočno stoji – ženske ohranjajo skupnost, kulturo in gospodarstvo v svetu, iz katerega so se moški izgubili ali pa so v njem izgubili pamet. Vojni film, v katerem se bitke odvijajo daleč od doma (in od kamere), a globoko in glasno odzvanjajo v življenjih tistih, ki so ostale ob družinskem ognjišču, piše v predstavitvi filma.

Na sporedu festivala je več kot 20 filmov, med njimi so tudi zelenortski film Djon Africa, v katerem se Miguel, ki večino življenja živi na Portugalskem, odpravi v domovino, da bi poiskal očeta, italijanski film Mestni vrtovi Marca Piccarrede prinaša vpogled v vsakdan v centru za pomoč migrantom, Bikini Mood makedonskega režiserja Milča Mančevskega, Divji fantje Bertranda Mandica, Kalifornijski sen Mika Otta, Mesto sonca Ratija Onelija, Jupitrova luna Kornela Mundrucza, Kongo na sodišču Mila Raua, Tovarna nič Pedra Pinha in Veliki pretres Sandra Baldonija ...

Kot je na predstavitvi festivala dejala selektorica Varja Močnik, so z namenom posvetiti več pozornosti slovenskemu filmu letos zasnovali sekcijo Ljubo doma, v kateri bodo na ogled program kratkih filmov Andreja Zdraviča, film Playing Men režiserja Matjaža Ivanišina in program kratkih filmov režiserja Jana Cvitkoviča.

Novost letošnjega festivala je sekcija Evropa 2.0. V njej bodo prikazali Waldheimov valček Ruth Beckermann o razkritju nacistične preteklosti nekdanjega generalnega sekretarja Združenih narodov in poznejšega predsednika Avstrije Kurta Waldheima ter film Meteorji Gürcana Kelteka o represiji turške vojske.

Ob filmskih projekcijah festival ponuja tudi videoprogram na plaži, v okviru katerega bo na ogled 46 filmov mladih, neuveljavljenih avtorjev iz 15 držav, za otroke pa Podmornica – Otok za mularijo ponuja projekcije, delavnice in druge dogodke. Poleg tega bodo nadaljevali lani vzpostavljen PRO Otok za filmske profesionalce, ki se bo tokrat osredotočil na filmsko montažo in oblikovanje zvoka. Udeležence iz Slovenije, Italije in Hrvaške bo s svojimi bogatimi filmskimi izkušnjami med drugim mojstril oblikovalec zvoka Paul Davies, ki je denimo soustvaril film Lynne Ramsay Nikoli zares tukaj z izvrstnim Joaquinom Phoenixom. V spremljevalnem programu bo pri Svetilniku več koncertov, od Gregabytesa/Neodvisnega obalnega radia do Recylclemana, na različnih lokacijah pa bodo potekale tudi umetniške instalacije.

Kino Otok je vse od leta 2004 festival, ki poudarja srečevanje ustvarjalcev in obiskovalcev ob filmski umetnosti, namreč s premišljenim izborom filmov in prepoznavnimi gosti z vsega sveta.

K. T.