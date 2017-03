Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Film, ki nosi naslov Pri sedemnajstih (The Edge of Seventeen), je režirala Kelly Fremon Craig, v njem pa v eni izmed vlog nastopa tudi Woody Harrelson. Foto: Kinodvor Ekipa letošnjega Kinotripa, ki poteka v Kinodvoru pod motom Mladi za mlade. Foto: Kinodvor / Domen Pal Sorodne novice Kinotrip: Filmi, ki nas mlade slikajo brez pokroviteljstva in moraliziranja

Kinotrip mlade filmofile ponovno vabi na filmsko popotovanje

Kinodvor z mednarodnim filmskim festivalom za mlade

29. marec 2017 ob 12:41

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Filmski festival, ki sledi motu Mladi za mlade, letos drugič odpira svoja vrata v Kinodvoru in tako podmladku ponuja možnost, da sam sooblikuje filmski program in ga ponudi sovrstnikom.

Na letošnjem Kinotripu bodo prikazali osem filmov, ki jih je 16-članska ekipa mladih na mesečnih srečanjih izbrala iz prvotnega nabora 14 filmov. Gre za stvaritve najrazličnejših žanrov, ki pa so kakovostni, vendar si jih mladi težko ogledajo v kinematografih, je na nedavni novinarski konferenci povedal član Kinotripovega kluba Martin Draksler.

Začetek s filmoma, ki ju podpisujeta režiserki

Festival Kinotrip odpirata filma Sonita in Žalejka, prvega podpisuje Rokhsareh Ghaem Maghami, drugega pa Eliza Petkova. Poleg teh dveh uvodnih so na sporedu še avstrijski film Stephena Richterja Eden od nas, posnet po resničnih dogodkih na temo kriminala, animirani film Psihonavta španskih režiserjev Alberta Vasqueza in Pedra Rivera ter ruski film Eduarda Bordukova o nogometu Igrišče.

Natančen program Kinotripa, ki traja med 29. marcem in 1. aprilom, si lahko pogledate na tej povezavi.



Prikazali bodo tudi ameriški film Kelly Fremon Craig o tegobah odraščanja najstnikov Pri sedemnajstih in britansko-irski film Billyja O'Briena Nisem serijski morilec. Iz zakladnice filmske zgodovine so si mladi izbrali ameriški film Petra Weira Društvo mrtvih pesnikov.

Delavnice, knižnica stihov in pogovori z ustvarjalci

Projekcije bodo pospremili kratki predfilmi mladih slovenskih ustvarjalcev, ki so bili izbrani na festivalih mladinske filmske ustvarjalnosti Videomanija in Zoom. Organiziran je tudi pester spremljevalni program s štirimi delavnicami in knjižnico stihov. Na programu pa so še pogovori z gosti, in sicer z glavno igralko filma Žalejka Anno Manolovo, z igralcem iz filma Eden od nas Jackom Hoferjem in z Billyjem O'Brienom, režiserjem filma Nisem serijski morilec.

Drugo izvedbo Kinotripa, ki se začne danes ob 16. uri s projekcijo filma Sonita in videopogovorom z njegovo režiserko, bo v soboto ob 20. uri sklenil film Igrišče, na sklepni prireditvi pa bodo letos prvič podelili nagrado občinstva.

P. G.