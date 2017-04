Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Leta 2004 je bil na odkritju Kocbekovega kipa slavnostni govornik prav Boris Pahor. Foto: BoBo Pahor je predlani častni naziv kulturni ambasador Republike Slovenije prejel "za neprecenljiv in iskren boj za slovensko kulturo in pravice slovenskega jezika, za zvestobo slovenskemu narodu ter prizadevanje za demokracijo in samobitnost Slovenije in slovenske kulture, kar je dolga leta izražal tudi v reviji Zaliv". Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kipu Kocbeka se bo v Tivoliju pridružil Boris Pahor

Na SAZU-ju simpozij pred popoldanskim odkritjem kipa

6. april 2017 ob 11:58

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti poteka simpozij Moč povezav, na katerem bodo govorci osvetlili pomen in vpliv zamejske revije Zaliv ter vlogo tržaškega pisatelja Borisa Pahorja pri njej. Popoldne bodo v ljubljanskem Tivoliju odkrili njegov kip.

Kip, ki je delo kiparja Mirsada Begića, bo postavljen blizu spomenika Edvarda Kocbeka, kar ima svojo simbolično težo.

Po pozdravnih nagovorih predsednika uprave Mladinske knjige Petra Tomšiča in predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) Tadeja Bajda referenti na simpoziju osvetljujejo in vrednotijo delovanje revije Zaliv, ki je v izhajala v Trstu od leta 1966 do 1990, ter vlogo Pahorja in Edvarda Kocbeka pri njej.

Prijateljstvo, ki je seglo prek svetovnonazorskih razhajanj

Prav prijateljstvo in sodelovanje med Pahorjem in Kocbekom, ki sta se po svojih političnih nazorih sicer razlikovala, saj je bil Pahor agnostik in socialni demokrat, Kocbek pa kristjan in krščanski socialist, je bilo v jedru čezmejnega intelektualnega povezovanja prva tri desetletja po drugi svetovni vojni.

Revija Zaliv, središče teh povezav, se je vpisala v zgodovino kot glasnica demokratičnega dialoga, načelna zagovornica kritičnih razmišljanj in avtorjev, piše v vabilu simpozija, ki ga poleg SAZU-ja organizirata še Mestna občina Ljubljana in založba Mladinska knjiga, pri kateri je Pahor izdal večino svojih del, ki so izšla v slovenščini.

Kot prvi referent je nastopil arhitekt in oblikovalec Janez Bizjak, ki je spregovoril o sodelovanju z Zalivom, ki je bilo prijetno in nevarno, sledil je referat urednika revije Kaplje Tomaža Pavšiča, ki je predstavil obe reviji. Na simpoziju bodo predstavili tudi Hommage Viktorju Blažiču: iz intervjuja v reviji Reporter 2009 - Vsi Delovi uredniki so bili proti opravičilu, ki ga bo prebrala Ana Duša.

Prispevek filozofa in umetnika Evgena Bavčarja Moja srečanja s sodelavci Zaliva bo prebrala Tatjana Rojc, ki bo v svojem referatu spregovorila o Zalivu in Alojzu Rebuli. Filozof Vinko Ošlak je svoj referat naslovil Med humanostjo in humanizmom, Peter Kovačič Peršin pa Kocbekovo pričevanje iz (zgodovinskega) odmika. Ob sklepu simpozija bo spregovoril tudi Boris Pahor.

Popoldne ob 15.00 bo v Tivoliju slovesnost, na kateri bodo odkrili dobra dva metra visok spomenik slavljencu dneva.

A. J.