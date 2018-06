Kitajska z zamejitvijo plač filmskih zvezdnikov tudi nad malikovanje denarja

Kitajski filmski trg nemara kmalu največji na svetu

28. junij 2018 ob 20:34

Peking - MMC RTV SLO

Po novem plače igralcev v kitajskih filmih in televizijskih programih ne bodo smele presegati 40 odstotkov skupnih stroškov produkcije, plače igralcev v glavnih vlogah pa ne več kot 70 odstotkov celotnega zneska, namenjenega za plače igralske ekipe.

Kitajske oblasti so se za to zamejitev višine plač filmskih igralcev na svojih tleh odločile kot del prizadevanj za zatrtje davčnih utaj in "malikovanja denarja" v tej industriji. Odločitev je sledila razpravam o plačah slavnih in več obtožbah davčnih utaj v tej panogi.

Spremembe je v skupni izjavi za javnost sporočilo pet kitajskih vladnih agencij, vključno z oddelkom za propagando, ministrstvom za kulturo in turizem ter organizacijami, ki skrbijo za zakonodajo na področju radia, televizije in filma.

Rakova rana filmske in televizijske industrije

Kot po poročanju BBC-ja piše v sporočilu za javnost, so nerazumno visoke plače in davčne utaje "škodile zdravju filmske in televizijske industrije" ter privedle do "malikovanja denarja", "mladih, ki se slepo pehajo za slavnimi" in "izkrivljenih družbenih vrednot". Težavo predstavljajo tudi t. i. pogodbe jin in jang, v primeru katerih slavni podpišejo dve različni pogodbi, pri čemer nato v davčni napovedi navedejo zgolj tisto z nižjim zneskom.

Poteza kitajskih oblasti je najverjetneje povezana s polemiko o davčnih utajah med slavnimi na Kitajskem, ki so jim začeli posvečati pozornost v preteklem mesecu. Znano je, da si kitajske oblasti prizadevajo nadzorovati različne panoge, četudi te spadajo v zasebni sektor.

Dolgoročno načrtovanje nasproti hipnemu učinku

V sporočilu za javnost nadalje piše še, da mora filmska in televizijska produkcija "dati prednost koristim za družbo", v nasprotju s tem, da razmišlja zgolj o "stekanju sredstev nazaj v svojo blagajno, ratingih in klikih".

Tako je bila na primer televizijska igrana produkcija že lani seznanjena z novim sklopom pravil, ki urejajo vsebino tudi z napotilom, da naj "zvišajo kulturni okus ljudi" in "okrepijo duhovno civilizacijo".

V zadnjih nekaj letih smo bili priča tudi kitajsko-hollywoodskim koprodukcijam, nemara najbolj izpostavljena je bila The Great Wall v režiji Džanga Jimuja in z Mattom Damonom v glavni vlogi. Film se je kljub temu, da je šlo za 150 milijonov dolarjev vredno stvaritev, izkazal za veliko razočaranje, saj je navrgel le 335 milijonov dolarjev blagajniških prejemkov.

Poudariti velja, da morda hollywoodska ali bollywoodska industrija nista deležni regulacije, kakršna vlada na Kitajskem, vendar strokovnjaki prav za kitajski filmski trg napovedujejo, da bi lahko kmalu postal največji na svetu.

Hollywoodske lovke segajo po Kitajski

Ob tem je seveda pomembno tudi to, da ima Kitajska ogromno obiskovalcev kinematografskih projekcij - mnogi hollywoodski studii tako že zdaj prilagajajo svojo vsebino, da bi bili njihovi izdelki privlačnejši za kitajsko občinstvo.

Po drugi strani pa je tukaj še kitajski nadzor nad vsebinami, tamkajšnji parlament je namreč letošnjega marca izglasoval, da bo nadzor nad filmi, medijskimi hišami in založniki prevzel oddelek kitajske komunistične stranke za objave.

P. G.