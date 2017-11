Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Plesno predstavo Kjare Starič Wurst je bilo tako mogoče videti v petek v plesnem centru Gelsey Kirkland v Brooklynu, v nedeljo pa še v plesnem gledališču Alvin Ailey na Broadwayu. Foto: kdp.si Pred dvema letoma je Starič Wurstova pri predstavi Triptih sodelovala s koreografoma Lotemom Regevom in Rosano Hribar. Foto: Aljoša Rebolj Sorodne novice Koreografsko preizpraševanje identitete v Triptihu

Kjara Starič Wurst s svojo predstavo na plesnem festivalu v New Yorku

Predstava US na festivalu The Dance Gallery

6. november 2017 ob 17:44

New York - MMC RTV SLO, STA

Konec preteklega tedna je slovenska koreografinja Kjara Starič Wurst z dvema ameriškima plesalcema v New Yorku izvedla svojo koreografijo, naslovljeno US, ki je tako bila na ogled v okviru plesnega festivala The Dance Gallery.

Plesno predstavo Kjare Starič Wurst je bilo tako mogoče videti v petek v plesnem centru Gelsey Kirkland v Brooklynu, v nedeljo pa še v plesnem gledališču Alvin Ailey na Broadwayu.

Plesalka in koreografinja sicer trenutno živi in dela v Washingtonu, predtem pa je zaključila baletno izobraževanje v Ljubljani ter se nato intenzivno izpopolnjevala v modernih plesnih tehnikah in plesala v SPP-ju pod vodstvom Freda Lasserrja. Leta 2010 je ustanovila svojo baletno skupino KDP. Do zdaj je med drugim učila ples na univerzi v Minnesoti, TU Dance, Balletto di Firenze in slovenskem nacionalnem konservatoriju za balet.

Skozi leta je nanizala sodelovanja s priznanimi koreografi, kot so Jennifer Archibald, Matjaž Farič, Tina Dobaj Eder, Siniša Bukinac in Nijawwon Mathews, ter nastopila na številnih festivalih v tujini.

Newyorški festival, otrok slovenske plesalke

Astrid von Ussar je The Dance Gallery ustanovila pred desetimi leti s pomočjo sestre Mojce Ussar. Ta plesni festival na vsakoletni ravni poteka v New Yorku in tudi v Teksasu, kjer pomaga državna univerza Sam Houston, ki ponuja plačano rezidenco izbranim plesnim skupinam.

Magisterij iz plesa je opravila na univerzi Columbia, je prav tako koreografinja. Od leta 1999 poučuje na plesni šoli Ailey in na baletni šoli Joffrey. Učila je tudi na Ballet Hispanico, Peridance, Dance New Amsterdam, Dancewave, Long Island University in univerzi Sam Houston. Leta 2002 je ustanovila svojo skupino Von Ussar danceworks, ki se je do zdaj med drugim predstavila na številnih festivalih po ZDA in v Mehiki.

