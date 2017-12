Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Greta Gerwig se s svojim prvencem ni uspela prebiti v "fantovski klub" najboljših režiserjev, je pa nominirana za svoj scenarij. Foto: Reuters Največji šovmen, muzikal, v katerem Hugh Jackman igra P. T. Barnuma, bo uradno premiero doživel šele 20. decembra, zato se recenzenti o njem še niso razpisali. Kljub temu si je izboril kar tri nominacije. Foto: IMDb Jakeu Gyllenhaalu je uspel avtentičen, iskren portret žrve bombnega napada na bostonski maraton. Kljub temu za film Stronger ni dobil igralske nominacije. Foto: IMDb Dodaj v

Kje so režiserke in druga presenečenja zlatih globusov

12. december 2017 ob 14:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, Reuters

Ko je Združenje tujih dopisnikov Hollywooda včeraj obelodanilo svoje nominacije za zlate globuse, se je izkazalo, da za najboljšo režijo (spet) ni nominirana niti ena ženska. Za presenečenje je poskrbel tudi veteran Christopher Plummer: nominiran je za vlogo, v kateri je v zadnjem hipu nadomestil onečaščenega Kevina Spaceya.

Grete Gerwig, ki trenutno neznansko kritiško hvalo žanje za svoj režijski prvenec, dramo o odraščanju Lady Bird, podeljevalci niso spustili v peterico najboljših režiserjev. Pet razpoložljivih nominacij so namesto tega razdelili Ridleyu Scottu, Guillermu del Toru, Martinu McDonaghu, Christopherju Nolanu in Stevenu Spielbergu.



No, Greta Gerwig sploh ni bila edina avtorica, potencialno vredna nominacije: tu je še Patty Jenkins, ki je s Čudežno žensko poskrbela za enega najbolj hvaljenih blockbusterjev zadnjih let, pa Dee Rees z zgodovinskim portretom rasne nestrpnosti (Mudbound) in oskarjevka Kathryn Bigelow (Detroit).

"Roko na srce, to je izjemna škoda," je o spregledanih kolegicah komentiral Martin McDonagh, ki si je nominacijo prislužil z dramo Trije plakati pred mestom. "Vem, da so letos priznanje dobili scenariji, ki so jih napisale ženske, ne pa tudi režiserke. Morda se bo to spremenilo z oskarjevskimi nominacijami."

Gerwigova je namreč za zlati globus nominirana kot scenaristka Lady Bird; film gre v boj še z nominacijo za najboljšo igralko (Saoirse Ronan) ter igralko v stranski vlogi (Laurie Metcalf). Metcalfova je v intervjuju za reuters izrazila hvaležnost celi ekipi, češ da je bilo snemanje "sad sodelovanja in popolnoma nestresna izkušnja". "Neverjetno nas je razvajala. Za celo igralsko zasedbo in ekipo je bila to čudovita, osebna izkušnja".

All the Money in the World, biografska drama o ugrabitvi vnuka naftnega tajkuna Johna Paula Gettyja, je nominaciji prislužila igralcema v stranskih vlogah, Christopherju Plummerju in Michelle Williams. Pri vsem skupaj je zanimivo to, da je Plummer vlogo dobil približno tri tedne pred premiero, potem ko so film že posneli s Kevinom Spaceyem. Zaradi škandali v zvezi s spolnim nadlegovanjem je Ridley Scott Spaceya sklenil iz filma izrezati oz. njegove prizore posneti z drugim igralcem.

"Še posebej ponosen sem, da sta čudovita nastopa Chrisa in Michelle dobila priznanje," je Scott za Reuters zapisal v elektronski pošti. "Kljub nepričakovanim zapletom po končanem snemanju smo bili odločeni, da bomo poskrbeli, da bodo ljudje po vsem svetu lahko videli naš film."

Marsikoga v Hollywoodu je presenetilo tudi to, da se je vietnamsko-ameriška igralka Hong Chau prebila med najboljših pet igralk v stranski vlogi; nominirana je za svojo vlogo v futuristični komediji Krčenje (Downsizing).

Med največje osmoljence prav gotovo lahko štejemo tudi Amazonovo romantično komedijo Ljubezen na prvo bolezen (The Big Sick), ki ni dobila čisto nobene nominacije, pa čeprav ji mnogi pripisujejo zasluge za oživitev hirajočega žanra romantične komedije. Najbrž bi si nominacijo zaslužil vsaj igralec Kumail Nanjiani, ki je scenarij napisal po resničnih dogodkih, ki so ga pripeljali do njegove žene.

A. J.