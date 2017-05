Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 10 glasov Ocenite to novico! Predstavniki nevladnih organizacij so nasprotovali predlogu dopolnitve tako zaradi vpliva na zdravje igralcev in gledalcev kot tudi zaradi posledic, ki jih ima lahko prikazovanje kajenja na začetek kajenja. Foto: Reuters Dopolnitev zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki je bil sicer sprejet februarja letos, je predlagala skupina poslancev s prvopodpisanim Sašo Tabakovićem (SMC), tudi gledališkim igralcem. Foto: Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Jožica Maučec Zakotnik opozarja, da se zeliščne cigarete zmotno lahko štejejo za nenevarne. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kljub nasprotovanju stroke matični odbor podprl možnost kajenja zeliščnih cigaret na odrih

Maučec Zakotnik: Obstajajo rekviziti, ki verodostojno prikazujejo cigarete

10. maj 2017 ob 18:13

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"Igralcev nihče ne sili k uporabi zeliščnih cigaret na odru, so pa te nujne zaradi pristnega umetniškega izražanja, saj jih ni mogoče nadomestiti z rekviziti. Kot da bi sredi predstave Čehova Tri sestre povlekel ven telefon," je na seji članov odbora za zdravstvo ponazoril poslanec SMC-ja Saša Tabaković. Nasprotniki opozarjajo, da je kajenje zeliščnih cigaret prav tako škodljivo.

Tabaković iz stranke SMC, tudi igralec, je prvopodpisani poslanec pri predlogu dopolnitve zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki so ga člani odbora za zdravstvo kljub nasprotovanju vlade, stroke in nevladnikov podprli z devetimi glasovi za in enim proti. Z dopolnitvijo zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki je bil sicer sprejet februarja letos, bi na gledaliških odrih dovolili kajenje zeliščnih cigaret.

"Tudi v zeliščnih cigaretah so škodljive snovi"

Kot je na seji dejala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Jožica Maučec Zakotnik, bi bilo spreminjanje zakona, ki ima tudi visoko podporo v javnosti, v tako kratkem času od sprejetja neutemeljen pritisk. Opozorila je, da se lahko zeliščne cigarete zmotno štejejo za nenevarne. Dodala je, da so tudi v zeliščnih cigaretah škodljive snovi, tako kot v tobačnih izdelkih.

Ob tem je spomnila, da obstajajo rekviziti, ki lahko verodostojno prikazujejo cigarete in so namenjeni predstavam v gledališču. Uporabljajo jih denimo v Avstriji, na Finskem, Škotskem in Walesu, kjer je kajenje prav tako prepovedano tudi na gledaliških odrih.

Predstavniki nevladnih organizacij predlogu dopolnitve nasprotujejo tako zaradi vpliva na zdravje igralcev in gledalcev kot tudi zaradi posledic, ki jih ima lahko prikazovanje kajenja na začetek kajenja.

"Gre za stvar umetniške svobode"

Poslanka ZL-ja in igralka Violeta Tomič je dejala, da gre pri tem za stvar umetniške svobode. Po njenih besedah je osnovna težava zasvojenost, ki pa nima nobene zveze s tem predlogom dopolnitve zakona. Ivan Prelog (SMC) podpira predlog, saj se boji, da "bodo tovrstna pretiravanja pripeljala do naslutenih absurdov, ki nam bodo še kako grenili življenje".

Podobno je opozoril Tabaković, ki se je med drugim vprašal, kaj bo naslednji korak, če se bo v gledališču in umetnosti iskal prvi zaveznik družbenega zdravja. "Kaj pa duševno zdravje? Kje bo potem ločnica? Ali bomo besedila cenzurirali, ker bodo nekoga preveč vznemirjali, ko bo kupil vstopnice," razmišlja.

