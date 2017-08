Ključna sprememba v zasedbi Vojne zvezd IX

Epizodo IX najslavnejše vesoljske operete vseh časov bo, kot vemo, režiral Colin Treworow, snemanje naj bi se začelo že v prvih mesecih naslednjega leta. A do takrat bo očitno še treba popraviti scenarij.

Britanca Jacka Thorna, ki je podpisal scenarij za prihajajočo adaptacijo mladinske literarne uspešnice Čudo (Wonder), je studi Disney izbral v ekipo devetega dela Vojne zvezd. Doslej sta zgodbo pilila režiser Colin Treworow in njegov scenaristični partner Derek Connolly, a je bilo menda odločeno, da projekt potrebuje "nov par oči". Nihče seveda ne poroča, kako temeljite spremembe bodo potrebne. Premiera filma je trenutno načrtovana za maj leta 2019.

Vest, do katere se je prvi dokopal The Hollywood Reporter, je presenetila številne oboževalce franšize. Nekateri teoretizirajo, da razlog tiči v finančni in kritiški polomiji Treworowega prejšnjega filma, The Book of Henry - studio Disney naj bi tako skušal zamejiti škodo, preden njihov projekt doleti podobna usoda.

Odštevamo do decembra

Rian Johnson je medtem napisal in režiral Zadnjega jedija (The Last Jedi), osmi del znanstvenofantastične sage, ki v kinematografe prihaja v sredini decembra. Po napovedniku in prvih fotografijah sodeč, lahko v Zadnjem jediju seveda pričakujemo vrnitev zvezdnikov predhodnika Sila se prebuja (Daisy Ridley, Johna Boyege, Oscarja Isaaca in Adama Driverja) - res pa je, da nikoli ne vemo, koga bo franšiza sklenila pokončati naslednjega.

Bolj domač na televiziji

Jack Thorne je soavtor številnih uspešnih britanskih serij, TV-dram in srhljivk, kot so The Fades, The Cast-Offs, The Last Panthers in National Treasure. Nič od tega sicer ni v soseščini Vojne zvezd, ki pa se ji malce bolj približata scenaristova najnovejša projekta: adaptacija trilogije Njegova temna tvar Philipa Pullmana za BBC in pa projekt Philip K. Dick’s Electric Sheep za Channel 4.

