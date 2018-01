Klobučarji in bivanje v dobi antropocena: performans z živim sistemom

Avdiovizualni performans Robertine Šebjanič

8. januar 2018 ob 17:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na presečišču znanosti, umetnosti in različnih tehnologij ustvarja umetnica Robertina Šebjanič, ki zaradi narave dela pogosto sodeluje z znanstveniki in programerji, tokrat s Slavkom Glamočaninom, ki je poskrbel za tehnično podporo - pri performansu pa sodelujejo tudi meduze oziroma natančneje uhati klobučnjaki.

Kot uvod v festival Hokus pokus, ki ga organizirajo v Pionirskem domu, se v tamkajšnji Mali dvorani odpira razstava oziroma začenja avdiovizualni performans z živim sistemom, naslovljen Aurelia 1+Hz / proto viva sonification.

Meduze, meduze in njihovih 500 milijonov let

Projekt, ki ga je umetnica zagnala leta 2015, raziskuje fenomene medvrstnega komuniciranja, sonifikacije okolja in podvodne akustike oziroma bioakustike. Meduze v svetovnih oceanih in morjih pulzirajo že več kot 500 milijonov let. V času izjemnih okoljskih sprememb, ki jih povzroča kar človek sam, zaradi govorimo o dobi antropocena, število meduz strmo narašča. Deluje, da so klobučnjaki eden redkih organizmov, ki so povsem prilagojeni za bivanje v tej dobi.

Uhati klobučnjaki, pogosti tudi v laboratorijih

V performansu sodelujejo pripadniki uhatega klobučnjaka (Aurelia Aurita), meduze, ki jo najpogosteje najdemo v morjih in prav tako v znanstvenih laboratorijih. Uhate klobučnjake spremlja posebna kamera, ki beleži njihovo krčenje, gibanje in interakcijo, ti podatki pa so nato preoblikovani v informacije in zvočne posnetke. Performans tako združuje v živo generiran zvok meduz v zaprtem okolju, zvočne posnetke in eksperimente tovrstnega zvočnega okolja ter predhodne posnetke pripadnikov te vrste iz njihovega naravnega okolja. Te zvočne vzorce umetnica nato generira v novo zvočno in vizualno izkušnjo.

Projektu Aurelia 1+Hz / proto viva sonification so leta 2016 na festivalu Ars Electronica v Linzu v Avstriji namenili posebno omembo, in sicer Honorary Mention @Prix Ars Electronica 2016 Interactive Art+.

Interaktivna ambientalna odzivna okolja

Intermedijska umetnica Robertina Šebjanič (1975) se, kot omenjeno v uvodu, v svojih delih ukvarja z vzpostavitvijo razmerij med humanističnimi in naravoslovnimi znanostmi ter tehnologijo. Študirala je na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje in na Šoli uporabnih umetnosti Famul Stuart ter se udeležila študentske izmenjave na Valin School of Fine Arts na Švedskem, sledile pa so mnoge umetniške rezidence v tujini.

V zadnjih letih se posveča predvsem področju živih sistemov, avdiovizualnih performansov ter zvočnih umetnosti in postavitve interaktivnih ambientalnih odzivnih okolij. Je tudi soustanoviteljica in aktivna članica skupine Theremidi orchestra in članica mednarodne mreže Hackteria network.

Performans oziroma razstava Robertine Šebjanič, ki jo v Mali dvorani Pionirskega doma odpirajo drevi ob 19. uri, bo na ogled do 12. januarja.

P. G.