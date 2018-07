Kmalu izide četrta knjiga J. K. Rowling o detektivu Cormoranu Striku

Izšla bo 18. septembra

12. julij 2018 ob 08:27

Britanska pisateljica J. K. Rowling je napisala še četrto knjigo o detektivu Cormoranu Striku, ki jih piše pod psevdonimom Robert Galbraith. Naslovila jo je Lethal White, izšla pa bo 18. septembra.

Knjiga bo ponovno sledila zasebnemu detektivu Cormoranu Striku in njegovi pomočnici Robin Ellacott. Pri založbi Little Brown so potrdili, da bo dvojica raziskovala zločin, ki mu je bil priča problematičen mladenič po imenu Billy.

Razvoj odnosa med detektivom in njegovo pomočnico

Sled ju bo vodila po londonskih ulicah, v skrivnostno svetišče v parlamentu, pa do čudovite, a zlovešče graščine na podeželju, so zapisali. Pri založbi namigujejo tudi na razvoj odnosa med detektivom in njegovo pomočnico.

"Robin je Striku pri delu neprecenljiva, a njun osebni odnos je veliko bolj zapleten," so razložili.

BBC je uspešnico priredil za televizijo

Prve tri knjige iz serije o detektivu Cormoranu Striku - Klic kukavice, Sviloprejka in Po poti zla - so bile prodane v 1,2 milijona izvodih. A Klic kukavice je bil prodan v le 1500 izvodih, preden so razkrili avtoričino identiteto.

BBC je uspešnico priredil za televizijo. V televizijski seriji nastopata Tom Burke kot Strike in Holliday Grainger kot Robin Ellacott.

Pet let za prvega Harryja Potterja

J. K. Rowling je sicer zaslovela s knjigami o Harryju Potterju. Idejo za serijo knjig o dečku čarovniku je dobila leta 1990. Pisanje prve knjige z naslovom Harry Potter in kamen modrosti ji je vzelo pet let, še nadaljnji dve leti pa sta pretekli, da je avtorica po številnih zavrnitvah končno našla založnika. Zadnji, sedmi roman o Harryju Potterju je izšel leta 2007.

