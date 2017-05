Kmalu nov razpis za vodjo Borštnikovega srečanja, na prvem izbran nihče

Edina ustrezna kandidatka ni prepričala komisije

5. maj 2017 ob 18:08,

zadnji poseg: 5. maj 2017 ob 18:09

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Potem ko je februarja zaradi razrahljanih odnosov z vodstvom SNG-ja Maribor odstopila umetniška direktorica Alja Predan, iščejo novega direktorja oziroma direktorico Festivala Borštnikovo srečanje.

Na tem položaju je bila Predanova osem let, sedanji drugi mandat pa bi ji potekel septembra 2018.

Za novega direktorja Festivala Borštnikovo srečanje bo potreben nov razpis. Edina od šestih prijavljenih kandidatov, ki je izpolnjevala vse razpisne pogoje, namreč ni dobila večinske podpore strokovne komisije. "Javni razpis bo znova objavljen v kratkem," so povedali na ministrstvu za kulturo.

Na razpis, ki ga je marca objavilo ministrstvo za kulturo, se je prijavilo šest kandidatov, od katerih je le ena kandidatka izpolnjevala vse razpisne pogoje. Po neuradnih navedbah je bila to dramaturginja, kritičarka in esejistka Vesna Jurca Tadel, ki je zaposlena na ministrstvu za kulturo.

A ni prepričala petčlanske izbirne komisije, ki so jo na predlog Društva kritikov in teatrologov Slovenije, Združenja dramskih umetnikov Slovenije, Društva slovenskih pisateljev, Akademije za gledališče, radio, film in televizijo ter Kulturniške zbornice Slovenije sestavljali Tone Partljič, Žanina Mirčevska, Alen Jelen, Jurij Hudolin in Zala Dobovšek.

Kot so potrdili na ministrstvu, kandidatka ni prejela večinske podpore komisije, zato je komisija ministru predlagala ponovitev razpisa. "Minister za kulturo je na podlagi predloga komisije za izbor pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja sprejel sklep, da se javni razpis za direktorja Borštnikovega srečanja ponovi," so dodali.

Mednarodni program še s pečatom Predanove

Predanovi se je mandat iztekel že prejšnji teden, zato je to mesto zdaj prazno. "Ministrstvo za čas do imenovanja novega pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja išče ustrezno kadrovsko rešitev, da bo tudi letošnje Borštnikovo srečanje lahko kakovostno izpeljano," pravijo na ministrstvu za kulturo.

Umetniškega direktorja Borštnikovega srečanja imenuje minister za kulturo, čeprav je ta nato zaposlen kot pomočnik direktorja SNG-ja Maribor. Tam pravijo, da je Predanova še pred svojim odhodom pripravila mednarodni program letošnjega festivala, tekmovalni del pa je v rokah selektorice Petre Vidali, ki mora opraviti izbor do junija. Tekmovalne predstave in druge podrobnosti festivalskega programa po navadi predstavijo javnosti sredi junija.

Festival Borštnikovo srečanje, 52. po vrsti, bo letos med 20. in 29. oktobrom.

A. K.