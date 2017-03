Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! V svojo knjigo je Bush vključil tudi kratek zapis o vsakem od upodobljenih vojakov. Foto: AP Veliko dokazov je, da je nekdanji predsednik bolj skromen in radoveden kot Bahaški Predsednik Bush, ki ga je igral v ovalni pisarni. Njegovo zanimanje za umetnost ni samo iskreno, ampak tudi relativno sofisticirano. Philip Kennicot Vojne veterane, ki so dobili prostor v knjigi, je Bush vključil tudi na mural. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Knjiga portretov predsednika Busha je uspešnica

Dobro se prodaja in kritiki so jo pohvalili

27. marec 2017 ob 20:45

Washington - MMC RTV SLO

Zbirke portretov, ki jo je v obliki knjige izdal nekdanji predsednik George W. Bush, ne more prehvaliti eden od vodilnih likovnih kritikov. "Presenetljivo sofisticirana in topla" izdaja je že prodajna uspešnica.

Knjiga Portreti poguma: Predsednikov poklon ameriškim bojevnikom (Portraits of Courage: A Commander in Chief's Tribute to America's Warriors), ki je v knjigarne prišla pred mesecem dni, 28. februarja, je trenutno na vrhu seznama najbolje prodajanih knjig, ki ga vodi The Washington Post.

Recenzent istega časnika Philip Kennicott je v svoji kritiki zapisal, da je zbirka 66 portretov nekdanjih vojakov, ki so jih prodali v dobrodelne namene, dokaz, da je nekdanji predsednik izpilil svojo ljubiteljsko umetnost. "Ne glede na to, kaj si mislite o Georgeu W. Bushu, na svojih slikah in v svojih knjigah izkaže vrline, ki na žalost danes manjkajo v vrhu ameriške politične piramide: radovednost, sočutje, zaveza k učenju nečesa novega in ponižnost, da to počne v javnosti," pravi.

"Veliko dokazov je, da je nekdanji predsednik bolj skromen in radoveden kot Bahaški Predsednik Bush, ki ga je igral v ovalni pisarni. Njegovo zanimanje za umetnost ni samo iskreno, ampak tudi relativno sofisticirano."

Izkupiček od prodaje knjige bo šel za vojaško pobudo Busheve ustanove, katere cilj je pomagati veteranom, da bi se po bojih na kriznih žariščih ponovno vključili v družbo. Gre za veterane vojn v Afganistanu in Iraku, skratka, vojn, ki jih je začela prav Busheva administracija po terorističnih napadih v ZDA 11. septembra 2001. Bush je kot predsednik ZDA nasledil Billa Clintona leta 2001.

70-letni Bush je naslikal oljne portrete 98 veteranov, ki jih je spoznal prek svoje pobude v sklopu predsedniškega centra. V knjigi je objavljenih 66 barvnih portretov in štiri stenske slike na opažnih ploščah, vsak portret pa spremlja tudi zgodba upodobljenca.

"Ne vem, kako se bodo dela v tej izdajo držala pred kritiškim pogledom," zapiše Bush v uvodu. "Konec koncev sem začetnik. Zagotovo pa vem, da je bila vsaka od teh slik ustvarjena z veliko skrbi in spoštovanja."

Umetniški samouk pravi, da so njegovi likovni vzorniki Lucian Freud, Wayne Thiebaud, Jamie Wyeth, Ray Turner, Fairfield Porter in Joaquín Sorolla.

A. J.