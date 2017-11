Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V klasičnem delu O nastanku vrst je Charles Darwin (1809-1882) razgrnil teorijo, da so se vsa živa bitja razvila iz skupnega prednika, in na osnovi opažanj in poskusov ugotovil, da mehanizem sprememb med bitji vodi naravni izbor. Njegovo razmišljanje je takrat sprožilo buren odziv in negodovanje med kristjani, ki verjamejo, da je človeka ustvaril Bog. Foto: Reuters "Njegova misel ne umešča samo človeka, ampak vsa živa bitja. Ni izumil termina ali koncepta evolucije, nam je pa dal mehanizem za razumevanje, kako lahko evolucija poskrbi za neverjetno raznolikost na planetu," pravi Alison Pearn, vodja zbirke Darwinova korespondenca v Cambridgeu. Foto: Reuters Darwinov mikroskop v njegovi hiši v Kentu, kjer je znanstveniku posvečena stalna razstava. Foto: Reuters Dodaj v

Knjiga z Darwinovimi rokopisnimi popravki gre na dražbo

O nastanku vrst je verjetno najpomembnejša akademska izdaja v zgodovini

26. november 2017 ob 15:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Trofeja, ki so jo akademiki lovili dolga desetletja - izvod prelomne knjige O nastanku vrst s popravki in opombami Charlesa Darwina osebno - se je pojavila šele nedavno. Naslednje leto bo lastnika zamenjala na dražbi.

Dražbena hiša Christie's ocenjuje, da bodo za knjigo z rokopisnimi pripisi prodali za znesek, ki se bo gibal nekje med 335 in 559 tisoč evri (to je približno pol milijona funtov). Knjiga nam prvič v zgodovini ponuja, pojasnjujejo, "precizno branje Darwinovih revizij lastnega dela, brez tančice rekonstrukcij in prevodov ... Ponuja nam vpogled v njegove delovne metode in dokumentira nadaljnji razvoj idej iz znanstvenikove 'velike knjige'".

Darwin je svoje popravke pisal na razvezane strani tretje izdaje svoje slavne mojstrovine; liste je nato poslal svojemu nemškemu prevajalcu, da bi popravke upošteval v drugi nemški izdaji dela O nastanku vrst. Te iste popravke so nato upoštevali tudi pri četrti in vseh naslednjih izdajah knjige v angleščini, kar pomeni, da so integralen del uradne različice prelomnega dela.

Listi z rokopisnimi zaznamki so bili torej lastnina nemškega prevajalca H. G. Bronna, ki jih je obdržal vse do svoje smrti (leta 1862). Zvezan snop papirjev je nato prešel v posest Darwinovega dopisovalca, nemškega paleontologa Melchiorja Neumayrja. Neumayrjevi potomci so dragoceni artefakt hranili vse do zdaj.

Akademiki so sicer po zaslugi Darwinovih pisem od nekdaj vedeli, da te pole obstajajo. Marca 1862 je denimo zapisal "Rad bi vnesel nekaj popravkov na strani najnovejše angleške izdaje", mesec kasneje pa še: "Liste tretje angleške izdaje sem primerjal z drugo, ki je bila prevedena v nemščino. S svinčnikom sem označil vse potrebne dodatke in popravke. Kjer je treba stavek izpustiti, sem ga označil z 'dele'". A do nedavnega ni nihče vedel, ali so se dokumenti ohranili in kje bi se lahko skrivali, če so se.

Kaj so Darwinu o evoluciji povedale orhideje?

Izvedenka za Darwinovo delo Meg Ford je za The Guardian komentirala, da popravki besedila odražajo "Darwinovo večno piljenje in ostrenje raziskav in misli". V 13. poglavje je na primer vnesel odkritje, do katerega se je dokopal med pisanjem knjige o orhidejah v letih 1861-62, torej v obdobju, ko je pripravljal zapiske za nemškega prevajalca. "Njegovo raziskovanje orhidej je s teorijo evolucije povezano zato, ker je pokazal, da je pri orhidejah mogoče navzkrižno opraševanje na eni sami rastlini. Svoje lastne raziskave je vključil v širši kontekst celotnega opusa."

Dražbena hiša Christie's je lani izvod prve izdaje knjige O nastanku vrst (brez kakršnih koli rokopisnih posebnosti) prodala za 269 tisoč funtov (300 tisoč evrov). Na tržišču se občasno pojavijo kaka Darwinova pisma ali pa osamljen list iz kakega rokopisa, česa takega, kot gre na dražbo zdaj, pa drugje na svetu najbrž ni.

"Anotirani izvodi Darwinovih del so izjemno redki," opozarja Fordova. "Iz tega je razvidno, kako zelo se je posvečal svojemu delu ... Res je nekaj izjemnega, da lahko vidimo njegove misli v zvezi delom, ki ga je popolnoma zaposlovalo vse do smrti. Pred nami je oprijemljiv dokaz tega, kako se je veliki znanstvenik mučil s svojo mojstrovino."

A. J.