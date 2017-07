Knjižni molji, pozor – prva hrvaška knjižnica na plaži

Ocenite to novico!

Knjige bi drugače končale v smeteh

10. julij 2017 ob 20:54

Zagreb - MMC RTV SLO

Na hrvaškem otoku Ugljanu bo od sredine julija mogoč obisk prve hrvaške knjižnice na plaži. Izposoja bo brezplačna, za začetek pa bodo bralci lahko izbirali med okoli 300 naslovi.

Na plažah občine Kali na hrvaškem otoku Ugljan bodo od sredine julija do sredine septembra omarice s knjigami, ki si jih bodo obiskovalci lahko brezplačno izposodili.

Prva hrvaška knjižnica na jadranski plaži je projekt knjižnice iz Kalija. Knjižnim moljem bo na voljo približno 300 naslovov, večinoma kriminalk in ljubezenskih romanov.

Omarice s knjigami bodo namestili v lesenih konstrukcijah v obliki reševalnih stolov. Knjige si bo mogoče izposoditi vsak dan med 8. in 20. uro.

"Knjižnice na plaži bodo ponujale poletno branje, večinoma kriminalke in ljubezenske romane ter knjige za otroke. Na voljo bo tudi kakšen klasik za tiste, ki jih sonce ne moti pri uporabi možganskih celic," je izjavo knjižničarke Marte Kolege povzela hrvaška tiskovna agencija Hina.

Kolega je dodala, da je cilj projekta podaljšati življenje knjigam, saj je to 320 naslovov, ki so jih odpisali iz knjižnice in bi drugače končale med "starim papirjem". Uporabniki bodo knjige sami vračali na police, kakšno pa bodo lahko tudi obdržali, če jim bo posebej všeč, je še povedala.

Izposoja knjig tudi na naših plažah

Knjižnice na plažah niso redkost. Najti jih je tako na Kitajskem kot v Franciji in Bolgariji. Tudi v Sloveniji so knjižnice na plažah v Kopru, Portorožu in Ankaranu.

V Kaliju deluje edina knjižnica na otokih na območju Zadra. Otoke Pašman, Iž in Dugi otok dvakrat mesečno obiskuje bibliobus zadrske knjižnice.