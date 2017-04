Knjižni sejem v Bologni tudi o medkulturnem razumevanju

Jutri bodo podelili spominsko nagrado Astrid Lindgren

3. april 2017 ob 09:19

Bologna - MMC RTV SLO/STA

Dan po tem, ko smo po vsem svetu praznovali mednarodni dan knjig za otroke, svoja vrata odpira sejem otroških knjig v Bologni. Letos je v italijansko mesto privabil 1.200 razstavljavcev iz 75 držav, tudi Slovenije, ki je za nagrado Astrid Lindgren letos nominirala avtorja Andreja Rozmana Rozo in ilustratorja Petra Škerla.

Slovenija se bo na sejmu, ki bo potekal do četrtka, predstavljala z nacionalno stojnico Javne agencije za knjigo RS in stojnicami posameznih založb. Na nacionalni stojnici postavljajo v središče nagrajence s področja otroške in mladinske književnosti, med katerimi so Danijel Čotar, Sašo Dolenc, Nataša Konc Lorenzutti, Miroslav Košuta, Ida Mlakar, Marjana Moškrič, Andrej Rozman - Roza in Peter Svetina. Med ilustratorji so to Suzi Bricelj, Zvonko Čoh, Tina Dobrajc, Maja Kastelic, Andreja Peklar, Tanja Komadina, Marjan Manček, Matej Susič, Damijan Stepančič, Igor Šinkovec in Peter Škerl.



Samostojno se predstavljata Založbi Miš in Sodobnost, založba Mladinska knjiga in založba MorfemPlus pa bosta imeli na sejmu svoje stojnice. Na povabilo Mladinske knjige bodo sejem obiskali Anja Štefan, Lila Prap, Maja Kastelic in Vinko Möderndorfer. Slovenska dela bodo predstavljena tudi na stojnici IBBY.

Slovenska beseda je prisotna še na stojnici münchenske mednarodne knjižnice za otroke, kjer predstavljajo izbor naslovov za bele vrane 2016. Med njimi sta tudi dva slovenska - O kravi, ki je lajala v luno Ide Mlakar z ilustracijami Petra Škerla in Prva ljubezen Braneta Mozetiča z ilustracijami Maje Kastelic.

Jutri bodo podelili spominsko nagrado Astrid Lindgren, za katero je nominiranih 226 posameznikov iz 60 držav. Slovenska sekcija IBBY je nominirala avtorja Andreja Rozmana Rozo in ilustratorja Petra Škerla.

O medkulturnem razumevanju

Knjižni vrvež se bo v Bologni sklenil v četrtek, ko bo potekala tudi prva konferenca evropskih sekcij Mednarodne zveze za mladinsko književnost IBBY na temo beguncev in medkulturnega razumevanja, ki se je bosta iz Slovenije udeležili pisateljica Neli Kodrič Filipić in predsednica Slovenske sekcije IBBY Tilka Jamnik. Ta bo predstavila bralnospodbujevalno akcijo, ki je nastala ob mednarodnem dnevu knjig za otroke.

M. K.