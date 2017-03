Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Leipziški knjižni sejem velja za drugi največji tovrstni dogodek v Nemčiji. Foto: EPA Na sejmu pričakujejo predvidoma 260.000 obiskovalcev. Foto: EPA Leipzig bere ponuja letos 3.400 prireditev na 411 prizoriščih. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Knjižni sejem v Leipzigu: država v gosteh Litva, na več dogodkih tudi slovenski avtorji

Na festivalu Leipzig bere 3.300 književnikov

23. marec 2017 ob 09:23

Leipzig - MMC RTV SLO/STA

V Leipzigu svežo knjižno bero predstavlja približno 2.400 razstavljavcev iz več kot 40 držav. V središču drugega največjega knjižnega sejma v Nemčiji, na katerem pričakujejo približno 260.000 obiskovalcev, je letos Litva. Z nacionalno stojnico in več literarnimi dogodki pa se predstavlja tudi Slovenija.

Država v gosteh Litva se bo pobahala s svojevrstnim rekordom; na sejmu se predstavlja s 26 novimi, v nemščino prevedenimi knjigami. Za primerjavo, običajno izideta letno le dva nemška prevoda. V ospredje postavlja predstavnika mlajše literarne generacije Laurynusa Katkusa.

Več kot tri tisoč avtorjev se predstavi

V sklopu knjižnega sejma bo tradicionalno potekal tudi eden največjih festivalov Leipzig bere, ki bo ponudil 3.400 prireditev na 411 prizoriščih, na katerih se bo po pisanju predstavilo 3.300 književnikov.

Na slovenski stojnici Javna agencija za knjigo RS razstavlja tako knjige slovenskih avtorjev v izvirniku kot v prevodih (zlasti nemških). O svojem delu bodo slovenski pisatelji spregovorili tudi v sklopu spremljevalnega programa, ki ga JAK pripravlja v sodelovanju z literarno mrežo Traduki ter z več založniki. Traduki letos svoj program oblikuje pod geslom Ne vzhod, ne zahod - alkimija Balkana.

Dela slovenskih avtorjev in strip o Almi Karlin

Obiskovalcem leipziškega knjižnega sejma se bodo predstavili Suzana Tratnik, Jože Pirjevec, Boštjan Videmšek, Andrej E. Skubic, Dino Bauk in Marijan Pušavec. Bauk bo predstavil svoj roman Konec. Znova (Beletrina) ki je v nemškem prevodu Ende. Abermals izšel pri Hollitzer Verlag. Skubic bo spregovoril o delu Lahko (Beletrina) oziroma v prevodu Ruhe (Drava Verlag), Boštjan Videmšek knjigo Na begu (Umco) oziroma Auf der Flucht (KLAK Verlag), Jože Pirjevec pa biografijo o Titu (Cankarjeva založba oziroma Kunstman). Vsi prevodi so izšli lani.

Cankarjeva založba je na sejem povabila tudi svoja avtorja Jasmina B. Freliha in Milana Deklevo, čigar roman o Almi, Telo iz črk bo v nemščini izšlo prihodnje leto. Na sprejemu, ki ga skupaj z Mladinsko knjigo pripravlja drugi dan sejma za mednarodne založnike, agente in novinarje, bodo tako osrednji gostje Frelih, dobitnik evropske literarne nagrade v letu 2016 za knjigo Na/Pol, Dekleva in Suzana Tratnik s pravkar natisnjenim romanom Tombola ali življenje.

V neposredni bližini slovenske stojnice je na ogled razstava, ki so jo zasnovali po predlogi stripa Alma M. Karlin - Svetovljanka iz province.

M. K.