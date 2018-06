Knjižnica pod krošnjami v Novi Gorici: "Poletje kot čas odmika in umiritve s knjigo v roki"

Projekt poteka v organizaciji Mladinskega centra Nova Gorica

11. junij 2018 ob 15:57

Nova Gorica - MMC RTV SLO

V Novi Gorici so že deveto leto zaporedoma odprli knjižnico, ki bo v Borovem gozdičku bralce vseh starosti vabila vse do 21. junija.

Spodbujanje bralne kulture v lokalni skupnosti se po projektu Mesto knjige Društva humanistov Goriške nadaljuje s Knjižnico pod krošnjami v organizaciji Mladinskega centra Nova Gorica.

Branje prinaša sočutje in razumevanje

"Namen Knjižnice pod krošnjami je spodbuditi zavedanje, da branje nima pomembne vloge samo pri učenju, temveč tudi v prostem času. Zato želimo, da bo prihajajoče poletje čas odmika in umiritve s knjigo v roki, ki poleg blaginje širjenja obzorij, preusmeritve, spoznavanja in večanja naše sporazumevalne zmožnosti, prinaša sočutje ter razumevanje in sprejemanje sveta okrog nas in v nas samih," je povedala direktorica Mladinskega centra Nova Gorica Lara Brun.

Večeri s pisatelji

Poleg 350 enot knjižničnega gradiva in dnevnih časopisov ter revij bo Knjižnica pod krošnjami ponujala tudi različne dogodke. V dopoldanskem delu bodo pripravljali program za najmlajše obiskovalce, zvečer pa jih bodo obiskali mladi ustvarjalci in priznani pisatelji, med njimi Katja Perat in Mirt Komel ter stripovski ustvarjalec Izar Lunaček.

Čisto ob koncu Knjižnice pod krošnjami pripravljajo organizatorji še glasbeno presenečenje.

Evropske pravljice za najmlajše

V Novi Gorici so letošnje leto namenili ustvarjalnosti mladih, zato bodo bralcem in obiskovalcem ponujali predvsem mlade slovenske ustvarjalce. Najmlajšim obiskovalcem bodo predstavljali evropske pravljice, otroci pa bodo nato ustvarjali risbe na temo predstavljene pravljice.

Tako kot doslej bodo popoldne obiskali novogoriški dom upokojencev in tamkajšnjim stanovalcem glasno brali iz knjig.

Knjige tudi pod kanalske krošnje

Knjižnica pod krošnjami se bo med 24. julijem in 6. avgustom preselila tudi v Kanal, na igrišče ob tamkajšnji osnovni šoli. Organizator Knjižnice pod krošnjami v Kanalu Blaž Valentinčič je povedal, da bo tamkajšnja prireditev posvečena letošnji 150-letnici ustanovitve narodne čitalnice.

N. Š.