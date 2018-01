Knjižnice in gledališča so se pridružili stavki, muzeji pa ostajajo odprti

Kateri kulturni zavodi stavkajo in kateri ne?

24. januar 2018 ob 13:07,

zadnji poseg: 24. januar 2018 ob 13:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Stavki so se pridružile posamezne knjižnice, gledališča in muzeji oziroma nekateri zaposleni v njih in člani sindikata, vendar medtem ko so stavkajoče knjižnice danes zaprte za uporabnike, pa muzeji vabijo obiskovalce med svoje zbirke.

Stavkajoče knjižnice so uskladile način današnje stavke in za uporabnike zaprle svoja vrata. Tako so v Mestni knjižnici Ljubljana odpovedali vse za danes napovedane dogodke. Za ta dan ne bodo obračunavali zamudnin, rezervirano gradivo pa je mogoče prevzeti dan pozneje brez stroškov za neprevzeto gradivo.

V ljubljanski knjižnici so pojasnili, da večina zaposlenih stavka na svojem delovnem mestu. Tisti, ki ne stavkajo, pa opravljajo interna dela. Vse enote knjižnice so namreč za obiskovalce zaprte, razen potujoče knjižnice, ki je danes vseeno krenila na pot. Trubarjeva hiša literature pa danes obratuje kot sicer.

Zaprte so, denimo, tudi vse enote Mestne knjižnice Kranj. Prek spleta in sporočil na vratih knjižnic so uporabnike obvestili, da je vračilo gradiva danes mogoče le v kranjski knjižnici v Globusu, kjer je na vhodu nameščen boks, dostopen članom kranjske knjižnice.

In knjižnice drugod po državi?

Stavkajo prav tako v nekaterih drugih knjižnicah po državi, in sicer v Mariborski knjižnici, Goriški knjižnici Franceta Bevka, Cankarjevi knjižnici Vrhnika, Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto, Mestni knjižnici in čitalnici Idrija ter v knjižnicah Domžale, Medvode, Lenart, Brežice in Radlje ob Dravi, so sporočili iz sindikata Glosa.



Tudi zaposleni v posameznih drugih kulturnih zavodih so se pridružili stavki. Med njimi so Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana, Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Mestno gledališče Ptuj, Slovensko ljudsko gledališče Celje, Zgodovinski arhiv na Ptuju, Narodni muzej Slovenije in Gorenjski muzej.

Stavkajo zaposleni, institucija ne

Narodni muzej Slovenije je danes za obiskovalce normalno odprt in nemoteno deluje. Direktorica Barbara Ravnik je dejala, da je sindikat Glosa svoje člane pozval k stavki, tako da lahko zaposleni stavkajo, sam Narodni muzej kot institucija pa se stavki ni pridružil.

Direktorica Gorenjskega muzeja Marjana Žibert je povedala, da je pri njih tako, da kdor želi, lahko stavka. Ta pravica je omogočena vsem zaposlenim, ki se lahko udeležijo tudi shoda v Ljubljani, je še pojasnila direktorica. Muzejske hiše in galerije pa so danes kljub temu odprte in obiskovalci si lahko ogledajo razstave.

"Tako smo se odločili in dogovorili tudi zaradi napovedanega obiska šolskih skupin, da jim nismo odpovedali obiska," je pojasnila Žibertova in dodala, da danes tudi ne odpade noben muzejski dogodek, saj niso imeli nobenega napovedanega.

Kako je na dan stavke z gledališči?

Stavki dela javnega sektorja so se pridružili tudi v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica, kjer bodo odpadle tri predstave, v Mestnem gledališču Ptuj pa ne bo gostovanja prav tako stavkajočega celjskega Slovenskega ljudskega gledališča.

V SNG-ju Nova Gorica so o odpovedanih predstavah obvestili vse, ki imajo zanje že kupljene vstopnice ali abonmaje. Nadomestili jih bodo, ko bodo našli prost termin, je povedala Dominika Prijatelj, predstavnica za odnose z javnostmi v tamkajšnjem gledališču.

Scenski delavci, receptorji in čistilke

Kot je povedal Radoš Bolčina, predsednik sindikata Glosa v SNG-ju Nova Gorica, stavka približno 30 od nekaj več kot 70 zaposlenih. Med stavkajočimi so predvsem tisti iz najslabše plačane delovne skupine v javnem sektorju, denimo scenski delavci, receptorji in čistilke. V Ljubljano se je na shod pred vladno poslopje odpravil le Bolčina, saj se ostali zaradi torkovega gostovanja v Murski Soboti in pozne vrnitve domov niso odločili za to in so tako torej danes na svojih delovnih mestih.

Tudi v Mestnem gledališču Ptuj, kjer sicer nimajo svojega igralskega ansambla, imajo pa sedem drugih zaposlenih, so se pridružili stavki v okviru sindikata Glosa. Tako so odpovedali za danes napovedano gostovanje prav tako stavkajočega celjskega SLG s predstavo Rose Bernd. Hkrati zaradi stavke v javnem sektorju danes ni odprta njihova blagajna, že omenjeno predstavo za abonma Premiera in tiste, ki so želeli vstopnice kupiti samo za to predstavo ali pa so jih morda že kupili, pa bodo uprizorili 21. aprila, so sporočili iz gledališča.

P. G.