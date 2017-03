Knjižnično nadomestilo za krajša besedila, slikanice in stripe ostaja prepolovljeno

Nov pravilnik je spremenil način obračunavanja

10. marec 2017 ob 21:27

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Mladinska sekcija DSP-ja nasprotuje novemu pravilniku razdeljevanja knjižničnega nadomestila, ki razpolavlja nadomestilo za izposojo slikanic, stripov in proznih besedil, krajših od 47 strani.

Na ministrstvu za kulturo so medtem pojasnili, da bo pravilnik, ki je v uporabi od letos, za zdaj ostal takšen, kot je. "V prihodnosti je predvidena evalvacija pravilnika, če se bo to izkazalo za potrebno, pa tudi njegove morebitne izboljšave," so zapisali.

Mladinska sekcija Društva slovenskih pisateljev (DSP) namreč zahteva, da se določilo, ki razpolavlja nadomestilo za izposojo proznih besedil, krajših od 47 strani, odpravi. Sami klasifikacijo knjig po obsegu in tipu zapisa razumejo "kot poskus razvrednotenja določenih literarnih izdelkov", predvsem tistih s področja mladinske literature in stripa. Kot so še zapisali, nov pravilnik "nikakor ne rešuje problema velike produkcije manj kakovostnih slikanic". Z njim se je po njihovih besedah treba spoprijemati po drugih poteh, predvsem skozi ozaveščanje učiteljev, knjižničarjev in staršev.

"Da omenjeni pravilnik zmanjšuje 'točke' pri izposoji slikanic, je normalno; nikakor ne gre za prikrajšanje avtorjev, ampak za racionalno odločitev, ki - žal - izvira iz dejstva, da se slikanice vse manj kupujejo ter vse več izposojajo v knjižnicah. Ministrstvo bi moralo, skladno z načeli, zapisanimi v nacionalnem programu za kulturo, resnično, ne le simbolično, stimulirati izdajo (tudi) kakovostne slovenske slikanice," je pred časom za časopis Delo dejal predsednik DSP-ja Ivo Svetina.

Spremembe obračunavanja

Novosti, ki jih prinaša nov pravilnik, je več. Najbolj odmevna je sprememba obračunavanja knjižničnega nadomestila glede na obseg in žanr knjige. Po novem se monografske publikacije z bibliografsko kodo slikanica ali strip upoštevajo kot pol izposoje, enako velja za monografske publikacije do 47 strani. Pesniška zbirka pa se na drugi strani upošteva kot ena izposoja, ne glede na obseg.

Spremembo pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila sta po navedbah ministrstva zahtevali uveljavitev novele zakona o knjižničarstvu in potreba po uskladitvi postopkov podeljevanja knjižničnega nadomestila z določbami zakona o upravnem postopku. Knjižnično nadomestilo sicer kot oblika spodbude avtorskemu delu obstaja že vse od leta 2004.

