Ko glasba oživi književnost: enotedenska Živa književnost pred Škucem

25. literarno-glasbeni festival

8. junij 2018 ob 17:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Do prihodnjega petka bo prostor pred galerijo Škuc zasedel literarno-glasbeni festival Živa književnost, ki prinaša tudi dve razstavi in ustvarjalne delavnice, med njimi delavnice kreativnega pisanja, stripa in animiranega filma.

Dogajanje 25. festivala bo začel drevišnji dogodek z nemško-slovensko pesniško prevajalsko delavnico, na katerem bodo pesnice in pesniki prebirali pesmi, ki so jih skozi skupno raziskovanje pomenov medsebojno prevedli.

Hendrik Jackson, Jana Putrle Srdić, Rike Scheffler, Sonja vom Brocke, Vesna Liponik in Uroš Prah so imena, ki bodo sodelovala na uvodnem večeru. V prihodnjih pa se bodo zvrstili še Aleš Mustar, Anja Radaljac, Jernej Županič, Kristina Hočevar in Nina Dragičević, ki – kot so zapisali organizatorji – pišejo v slovenskem jeziku in na svojevrsten način ubesedujejo sodobnost in kompleksne odnose življenja. Sodelovala pa bosta tudi prozaistka Lejla Kalamujić iz Bosne in Hercegovine in pesnik Edward Foster iz ZDA.

Natančen program 25. festivala Živa književnost si lahko pogledate tukaj.



Bogdana Herman in Tomaž Raucha, Ex Erotični, Ana Vipotnik in Igor Leonardi, JUNEsHELEN, Samo Kutin, Tomaž O. Rous, Marko Karlovčec ter kvartet klarinetov A vista pa bodo poskrbeli za glasbeni del festivala.

Tudi skrb za bralni podmladek

Pred večernimi dogodki bo v popoldanskih urah potekal spremljevalni program O'živela knjiga, namenjen otrokom in njihovemu začetnemu spoznavanju in druženju s knjigami. Vrstili se bodo lutkovne in gledališke predstave, predstavitve slikanice, šivanih ilustracij in stripa ter pogovori z avtoricami in avtorji.

Kot omenjeno, bosta dogajanje spremljali razstavi, in sicer 33 let zbirke Aleph - kako se je kalila slovenska literatura! s primerki knjig zbirke Aleph Centra za slovensko književnost in razstava tipografskih plakatov Tipografski Cankar Marka Drpića.

Stanje pred in po Branetu Bitencu

Festival, ki se bo sklenil 15. junija, bo ponudil tudi performansa Stanje po Bitencu Maje Miloševič in Čaj ob polnoči Alje Adam in Kaje Teržan.

P. G.