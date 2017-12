Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Predstava je nastala v produkciji Društva za umetnost AVGUS in koprodukciji Društva ŠKUC ter Mini teatra. Foto: BoBo Dodaj v

Ko jetniška balada Oscarja Wilda sreča kabaret

V Mini teatru premiera Jetniške balade

2. december 2017 ob 15:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Mini teatru bo nocoj premiera predstave Jetniška balada. Odrska postavitev recitala, ki ga je režiral Ivan Peternelj, je preplet dveh zvrsti - glasbene in literarne. Balada kot literarna zvrst je rdeča nit, zgodba, pete pesmi iz različnih obdobij pa so asociativni tok, ki v obliki intermezzov plete svet, vzporeden baladi.

Kot so zapisali ustvarjalci predstave, Oscar Wilde v svoji Baladi o readinški ječi izraža pristna čustva in misli ob usmrtitvi sojetnika - razmišljanja o univerzalnosti krivde in moralne šibkosti, o sorodnosti med pesnikom, obsojenim morilcem in človeštvom nasploh, o nečloveškosti zaporniškega sistema - in zato postane balada aktualna v katerem koli času naše civilizacije, zgrajene na zakonih, pravilih, postavah, ki uravnavajo človeški kaos.

Če balada predstavlja svet ječe, zaprtosti, zatohlosti, nesvobode in smrti, so pete pesmi njen kabaretski antipod svobode, hrepenenja, utopije in dekadence. Na neki način gre za dva svetova, ki bivata sama zase in se srečujeta zgolj na robovih, za dva solo nastopa, ki se nadgrajujeta, povezuje pa ju tretji plan, kontrabas.

Tu je še četrti plan - likovne podobe iz obdobja simbolizma in dekadence, projicirane na črno steno v ozadju odra, komaj zaznavne in zabrisane, neoprijemljive in neulovljive, kot nezavedne vsebine nekega časa, ki se izrojevajo in utapljajo v črni magmi neopredeljivega spomina, izginjajočega v času, so še zapisali.

Igrajo Branko Jordan, Janja Majzelj in Nino de Gleria, ki je tudi avtor glasbe. Kostumografka in scenografka je Ljubica Čehovin - Suna, dramaturginja Jana Pavlič.

