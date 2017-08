Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Na koncertu v sklopu Mednarodnega festivala robotike v Pisi bosta 12. septembra na odru skupaj stala italijanski tenorist Andrea Bocelli in robot YuMi v vlogi dirigenta. Foto: EPA Lanskega novembra je Bocelli napolnil ljubljanske Stožice. Na prvem samostojnem koncertu v Sloveniji je izvedel arije iz oper italijanskih skladateljev ter filmske skladbe, ki jih je objavil na albumu Cinema. Foto: EPA Sorodne novice Stožice napolnil toskanski slavček" Andrea Bocelli Andrea Bocelli novembra v Stožicah Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ko orkestru dirigira robot, poje pa zvezdniški Andrea Bocelli

Koncert v sklopu Mednarodnega festivala robotike v Pisi

9. avgust 2017 ob 14:11

Pisa - MMC RTV SLO, STA

S koncertom A Breath of Hope: Od Stradivarija do robota bo Andrea Bocelli podprl prvo izvedbo Mednarodnega festivala robotike v Pisi, v okviru katerega bo nastopal z robotom YuMijem v vlogi dirigenta.

Italijanski tenorist Andrea Bocelli želi na ta način prispevati k prepoznavnosti festivala robotike v Pisi, ki bo potekal od 7. do 13. septembra.

Robot, ki se je veščin učil pri maestru

Tako ne gre le za prvo izvedbo tega festivala, temveč bo glasbenik sploh prvič v karieri na odru stal z robotom. Koncert, ki bo dobrodelne narave, bo v mestnem Gledališču Verdi, piše italijanska tiskovna agencija Ansa.

Pravilnih gibov je robota z dvema rokama, ki lahko brez težav sodeluje s človekom, naučil maestro Andrea Colombini.



Glas ene največjih uspešnic vseh časov

Leta 1958 v Toskani rojeni Andrea Bocelli je strast do glasbe kazal že v otroštvu, ko je začel igrati klavir in pozneje še druga glasbila, popoln instrument pa je našel v svojem glasu. Rodil se je s prizadetim vidom in pri 12 letih popolnoma oslepel.

Leta 1994 je s pesmijo Il mare calmo della sera slavil na glasbenem festivalu Sanremo, sledila je prva velika operna vloga v Verdijevi operi Macbeth. Pesem Con te partiro, ki jo je pozneje posnel v duetu s Sarah Brightman z naslovom Time to Say Goodbye, ostaja ena največjih uspešnic vseh časov. Do danes je prodal 80 milijonov plošč.

Od Stradivarija do robota …

Na koncertu v Pisi, ki je napovedan za 12. september, bo na stradivarko iz leta 1715 zaigral violinist Brad Repp, med nastopajočimi bo tudi zbor Univerze v Pisi. Robot YuMi pa bo v vlogi dirigenta poleg z Bocellijem nastopil tudi s sopranistko Mario Luigia Borsi in s Filharmoničnim orkestrom iz Lucce.

P. G.