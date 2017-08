Ko se najdeta mlada kuratorka ter mlada umetnica ... in tudi modra

Razstava v Galeriji Društva likovnih umetnikov Ljubljana

2. avgust 2017 ob 16:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Društvo likovnih umetnikov Ljubljana (DLUL) združuje samozaposlene, zaposlene in upokojene likovne umetnike – s projektom Mladi kurator, mladi umetnik pa skrbi za povezovanje teh dveh strani.

Dela mladih umetnikov, ki jih mladi kuratorji izberejo v okviru tega projekta, so nato na ogled na razstavah v Galeriji Društva likovnih umetnikov Ljubljana na Bregu. Natančneje, mladi kurator izbere in kurira razstavi dveh mladih umetnikov. Drevi bodo odprli postavitev, naslovljeno In tudi modra, za katero sta se povezali kuratorka Iza Pevec in Alja Piry, umetnica po kuratorkinem izboru.

Nadgrajevanje s povezovanje dveh strani

Aljo Piry je Iza Pevec izbrala kot svojo drugo v oviru tega projekta razstavljajočo mlado umetnico, prvi mladi umetnik po njenem izboru je bil Bojan Mijatović. S tovrstnim projektom želi društvo spodbujati mlade umetnike in kuratorje, da se med seboj povezujejo, dopolnjujejo svoja znanja, s čimer ustvarjajo bazo za učinkovito in uspešno izpeljavo umetniških idej ter razstavnih projektov, so zapisali pri DLUL-u.

Leta 1987 rojena Iza Pevec zaključuje študij umetnostne zgodovine in primerjalne književnosti na ljubljanski filozofski fakulteti. Že več let je dejavna kot kritičarka in novinarka na področju sodobne umetnosti, med drugim na Radiu Študent in v reviji Fotografija, zadnja tri leta je tudi honorarna sodelavka Radia Slovenija – programa ARS. Za seboj ima med drugim sodelovanja z galerijo Škuc ter izobraževanje pod okriljem Centra in galerije P74.

Leta 1982 rojena Alja Piry je zaključila študij umetnostne zgodovine na ljubljanski filozofski fakulteti, po tem pa se je podala na dveletni študij slikarstva na dunajski univerzi. Ustvarja v medijih slikarstva glasovnih in situ instalacij ter knjigah umetnika kot samostojnega medija. V obeh krajih študija je tudi že razstavljala, živi in dela pa na Dunaju.

Odprtje razstave In tudi modra v Galeriji Društva likovnih umetnikov Ljubljana na Bregu bo drevi ob 19. uri, razstava bo na ogled do 13. avgusta.

