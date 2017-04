Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Prva bo v novi galeriji "razstavljena" zvočna kompozicija japonskega vibrafonista Masayoshija Fujite, ki je nastala v času njegove rezidence v MoTI. Kompozicijo z naslovom Afterglow je navdihnil Prešernov Povodni mož. Foto: BoBo Jozef van Wissem je nizozemski minimalistični skladatelj in igralec na lutnjo. Ukvarja se z zanimivimi multimedijskimi projekti: med drugim je denimo zložil glasbeno podlago za računalniško igro The Sims Medieval. Številni ga poznamo kot avtorja glasbe za Jarmuschev film Večna ljubimca. Foto: Glasbenikova spletna stran Fujita je svojo skladbo napisal z mislijo na to, kaj se je zgodilo po tem, ko sta Urška s Povodni mož izginila pod gladino Ljubljanice. Foto: YouTube

Ko se tržnica sprazni, pod Plečnikovimi arkadami zaživi umetnost

Odpira se zvočna galerija Arkade

11. april 2017 ob 13:38

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Pod arkadami Plečnikove tržnice bo nocoj pod okriljem muzeja tranzitornih umetnosti MoTA zaživela zvočna galerija Arkade.

Zasnovana je kot osemkanalna postavitev, ki omogoča prostorsko poslušanje med sprehajanjem pod arkadami. Na otvoritvi bo Samo Kutin nastopil na hurdy gurdyju, prvi pa se bo s kompozicijo Afterglow predstavljal Masayoshi Fujita.

Galerija Arkade je po besedah umetniškega in programskega direktorja muzeja MoTA Martina Briclja Barage zasnovana kot "zvočna galerija pod milim nebom". Delovala bo vsak dan med peto popoldne in deseto zvečer: "Se pravi, ko tržnica zaspi, galerija Arkade oživi."

Bricelj Baraga je pojasnil, da za idejo odprtja zvočne galerije na prostem stojita dva razloga. Prvi je osebni, saj sam, pa tudi večina njegovih prijateljev, rad zaide v bližino ljubljanske Plečnikove tržnice, saj mu je všeč tamkajšnji ambient. Tudi potem, ko se tržnica že zapre.

Kako umetnost nadradi izkušnjo življenja v mestu?

Drugi, profesionalni vidik pa je, da se MoTA ukvarja tudi z arhitekturo in zvokom, trenutno v sklopu programa Artecitya, namenjenega izboljševanjem kakovosti življenja skozi umetnost in arhitekturo v različnih mestih, kot so Ljubljana, Pariz, Berlin in Thessaloniki.

Štirje letni časi

Galerija bo zaživela pod Plečnikovimi arkadami med ribarnico in prvo ložo. Obiskovalci se bodo po tem območju lahko prosto sprehajali in uživali ob kompozicijah, ki jih bodo predvidoma menjali na tri mesece, v skladu z idejo, da bi vsako predvajali en letni čas. Postavitev je osemkanalna, vsak zvočnik pa ne bo predvajal enakih zvokov, tako da je sama kompozicija odvisna od tega, kje se bo poslušalec nahajal.

K sodelovanju pri projektu so v MoTA povabili umetnike, ki delujejo na presečišču sodobne klasične, filmske in elektronske glasbe. Glasbeniki so obiskali lokacijo in ustvarili nove kompozicije posebej za ta prostor in vsak se je lotil svoje narative.

Japonska reinterpretacija Povodnega moža

Prvi se bo s kompozicijo Afterglow predstavil japonski vibrafonist in skladatelj Masayoshi Fujita. Znan je po tem, da je v ozadju vsake njegove skladbe pravljica. Tako mu je Bricelj Baraga povedal za Prešernovo balado o Povodnem možu, Fujito pa je svojo skladbo napisal z mislijo na to, kaj se je zgodilo po tem, ko sta Urška s Povodni mož izginila pod gladino Ljubljanice.

Sledile bodo kompozicije nizozemskega lutnjarja Jozefa van Wissema ter islandske čelistke Hildur Gudnadottir, ki bosta na vrsti poleti in jeseni.

Z zgoraj omenjenimi glasbeniki so v MoTA sodelovali že poprej in jim je bilo v Sloveniji že mogoče prisluhniti. Fujita je nastopil v Kinu Šiška, van Wissem, avtor glasbe za film Jima Jarmuscha Večna ljubimca, v nekdanjem MoTA Pointu in v Vodnikovi domačiji, Hildur Gudnadottir pa na splavu na Ljubljanici ob odprtju Mednarodnega grafičnega bienala.

Na nocojšnjem odprtju galerije bo na srednjeveško glasbilo hurdy gurdy zaigral Samo Kutin. Slovenski glasbenik je znan po rabi nekonvencionalnih instrumentov, bodisi tistih, ki so že izginili iz vsakdanje rabe, ali doma narejenih zvočil, sestavljenih iz strun, lesa, buč, železa, kamna, stekla in smeti, so sporočili z muzeja.

A. J.