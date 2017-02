Ko se umetniki lotijo obdelav, upodobitev in interpretacij telesa

V Mestni galeriji Ljubljana skupinska razstava o telesnosti

23. februar 2017 ob 09:39

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Likovna umetnost je večinoma umetnost telesa, saj so njeno poslanstvo podobe, in te najpogosteje zaznamuje prav telo. Telo po eni strani nastopa kot predmet ogledovanja, po drugi pa gre za telo gledalca kot prostor ogledovanja, je ob razstavi Telesnost v Mestni galeriji Ljubljana zapisal Sarival Sosič.

Razstava nadaljuje raziskovanje in razstavljanje slik, fotografij in videoumetnosti v sodobni slovenski kulturi na izbrano temo. Svoja dela bo predstavilo osem ustvarjalcev, in sicer fotograf Uroš Abram, fotograf in filmski snemalec Rajko Bizjak, akademski slikar in režiser Robert Černelč, akademska slikarka in videastka Ana Čigon, akademski slikar Jurij Kalan, vizualna umetnica in kostumografka Tina Kolenik, slikar Samo ter akademska slikarka Kamila Volčanšek. Odprtje razstave pa bo pospremil performans sodelujoče umetnice Tine Kolenik ob avtorski glasbi Alda Kumarja.

Telesnost in odzivi njenih elementov

Kot je še v razstavni katalog zapisal umetnostni zgodovinar Sosič, umetniki razvijajo podobe skozi različne avtorske praktike, in sicer s preobrazbo vsakdanjih elementov življenja v imaginarne koncepte. V končni elementarnosti likovnih del je funkcija teh konceptov dejaven diskurz, ki naj bi omogočal in ponujal najširše polje interpretacije, vezane tako na osebne zgodbe kot na družbena dogajanja.

Telo posameznika in njegova telesnost kot reakcija na dane razmere in razmerja tvorita mehanizem, za katerega so značilne vizualne pomenske zgostitve, izraznost v obliki mnogoterosti podob ter avtorsko prepoznavni koncepti, ki so izpeljani skozi odzive bistvenih elementov telesnosti.

Od statičnosti telesa k njegovemu gibanju

Umetniki, ki tokrat razstavljajo v Mestni galeriji Ljubljana, po Sosičevem mnenju telo in telesnost dojemajo kot gibljivo, likovno gnetljivo in dinamično prisotnost v vsakdanjem življenju, ki jo je treba nenehno opazovati in upodabljati. Telo torej nastopa tako kot predmet ogledovanja, gledalčevo telo pa je prostor ogledovanja. V takem, vzajemnem odnosu je telo obravnavano kot nosilec oziroma izvorni prostor umetnosti in je postavljeno v različne položaje, stanja in podobe ter podvrženo raznolikim načinom obdelave, upodobitve in interpretacije. Umetnik – kot nosilec procesa ukvarjanja s telesom – pa je "kraj podob".

Po Sosičevi oceni je telo gotovo polje največje možne izraznosti, telesnost pa je rezultat najraznovrstnejših dejavnosti telesa: "Telesnost je namreč razvijanje telesa iz statičnega položaja ali forme v nekaj dinamičnega, dramatičnega, slikovitega in prožnega. Skozi ustvarjalni proces postaja telesnost glavni nosilec pripovedi, informacij in končnih vtisov."

Skupinsko razstavo Telesnost v Mestni galeriji Ljubljana bodo odprli drevi ob 19. uri, na ogled bo do 9. aprila.

P. G.