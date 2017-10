Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za fenomen sinestezije uradna medicina dolgo ni želela niti slišati. Foto: Željko Stevanić Dodaj v

Ko slišiš barve, čutiš zvok in ali vidiš okuse

Premiera predstave Človek, ki je okušal oblike

5. oktober 2017 ob 10:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Stari mestni elektrarni bo drevi premiera predstave Človek, ki je okušal oblike režiserja Matjaža Fariča. Nastala je po motivih iz knjige ameriškega nevrologa Richarda E. Cytowica, v katerem je osvetlil pojav sinestezije - sposobnosti občutenja več občutkov hkrati, čeprav je vzdražen le en čut.

Cytowicevo raziskovanje sinestezije je odprlo mnoga vprašanja, povezana s prevelikim zaupanjem v tehnologijo, z odnosom znanosti in vere, posvetil pa se je tudi etičnim vprašanjem o odnosih zdravnikov do drugih ljudi. V predstavi v produkciji zavoda Flota in koprodukciji Bunkerja - Stare mestne elektrarne igrajo Klemen Janežič, Iztok Drabik Jug in Tomaž Gubenšek.

Predstava je nastala v okviru praznovanja 30-letnice umetniškega delovanja Matjaža Fariča kot del trilogije Sinestezija - Rdeča - sled, Sinestezija, Človek, ki je okušal oblike. Predstava bo na sporedu še v petek.

Sinestezija ni bolezensko stanje, temveč za zelo redko stanje, ko lahko posameznik doživlja več občutkov hkrati. Sinestetom naj bi v povprečju imeli dober spomin, nagnjenost k urejenosti, bili naj bi dobro organizirani in relativno visoko ustvarjalni, hkrati pa so pri njih pogosti oslabljen občutek za orientacijo in rahle težave pri matematiki, so sporočili organizatorji.

