Ko srečanje osebnih tem s konceptualnim pogledom porodi fotografijo

Odprtje razstave Iz okvirja v UGM Studiu

21. julij 2017 ob 15:03

Maribor - MMC RTV SLO

V mariborskem UGM Studiu odpirajo razstavo, naslovljen Iz okvirja, ki je rezultat intenzivne fotografske delavnice s Klavdijem Slubanom, na kateri se je kalilo 16 fotografov in fotografinj.

Postavitev v ospredje postavlja različne pristope k ustvarjanju in vsebinsko raznolikost, ki obsega akt, portret, avtoportret, knjigo umetnika, prostorske in zvočne instalacije ter performans. Povsem osebne teme se tako srečjo s konceptualnim pogledom in angažirano tematiko.

Kako je videti fotografski tukaj in zdaj

"Fotografski tukaj in zdaj sicer večinoma izhaja iz domačega okolja, vendar na način, ki domačnosti ne uporablja za ponavljanje poznanega, ampak za pretres in iskrenost," so še zapisali v Umetnostni galeriji Maribor v napovedi razstave.

V UGM Studiu svoje fotografije razstavljajo ustvarjalci različnih generacij, in sicer: Vlado Bernetič, Stevan Čukalac, Žiga Gričnik, Vid Jakob, Petra Kapš, Neža Kokol, Tereza Kozinc, Tomaž Lipicer, Miro Nunič, Anuša Petr, Andrej Potrč, Sandra Požun, Branimir Ritonja, Nina Sotelšek, Jaka Teršek in Ana Zibelnik.



Drevišnje odprtje ob 19. uri bo pospremil performans Petre Kapš, znane tudi kot OR Poiesis, katere dela so prav tako na ogled na postavitvi. Razstava Iz okvirja bo na ogled do 19. avgusta.

P. G.