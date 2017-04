Ko te napiše knjiga: Slovenski dnevi knjige v Mariboru

Odprtje s Časovno kapsulo kiparja Jožeta Šubica

18. april 2017 ob 11:06,

zadnji poseg: 18. april 2017 ob 11:09

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Slovenski dnevi knjige v Mariboru bodo letos potekali že 20. leto, zato so se organizatorji odločili, da v tokratni ediciji tega literarnega festivala podelijo glavno vlogo mestu.

Mesto v literaturi - Maribor glavni junak je osrednja tema, osrednji literarni gost pisatelj Drago Jančar, za dolgotrajen spomin pa bodo postavili Časovno kapsulo.

Prav z odprtjem umetniške instalacije Časovna kapsula, v katero bodo za deset let shranili še neobjavljena besedila gostujočih avtorjev, se bodo v Univerzitetni knjižnici Maribor danes ob 13.00 začeli 20. Slovenski dnevi knjige v Mariboru.

V valjasto skulpturo, narejeno iz odsluženih knjig, bodo zapečateno shranili izvirne, še neobjavljene pesmi in prozne prispevke uveljavljenih slovenskih avtorjev, ki so bili osrednji gostje festivala. Kaj točno v njih piše, bo javno znano šele čez deset let, ko bodo Časovno kapsulo spet odprli. Poslanico ob svetovnem dnevu knjige bo prebral predsednik Društva slovenskih pisateljev Ivo Svetina.

Kako avtorji in knjige pišejo Maribor

Kot je na novinarski konferenci povedala koordinatorica programa festivala Petra Kolmančič iz Mladinskega kulturnega centra (MKC) Maribor, ki festival prireja v sodelovanju z vrsto lokalnih partnerjev, so letos v ospredje postavili Maribor in geslo Ko te napiše knjiga: "Najprej zato, ker praznujemo jubilej festivala in smo se strinjali, da se lahko ob tej priložnosti posvetimo temu, kar nas neposredno obkroža in nam je blizu. Kako torej avtorji in knjige pišejo naše mesto, smo se vprašali," je pojasnila.

Ugotovili so, da smo v zadnjem času v literarnih delih priča fenomenu preobrazbe Maribora kot objekta, dogajališča ali kulise v vlogo junaka oziroma literarnega protagonista. "Maribor kot glavni lik, stranski lik ali alter ego kakšne osebe je lahko personificiran kot pozitiven, negativen ali uporniški lik. Kot literarna oseba se pojavlja kot srečno ali žalostno, temno ali svetlo, tesnobno ali zračno, meščansko ali delavsko, prijazno ali prežeče bitje," je še povedala Kolmaničeva.

Med drugim bodo gostili Draga Jančarja, ki bo v okviru festivala premierno predstavil svoj novi roman In ljubezen tudi, ki je postavljen v Maribor in na Pohorje. Ob njem so z osrednjo temo festivala povezani še številni drugi gostje, dve veliki večerni branji, dve radijski oddaji, strokovna televizijska razprava, knjižna in fotografska razstava, ulične literarne akcije ter tematski krog na večeru slam poezije.

Stalnica festivala ostaja knjižni sejem na Grajskem trgu z nastopi na osrednjem odru, kot so maraton rap poezije in literarni maraton ob svetovnem dnevu knjige. Ponovno bodo v sodelovanju s številnimi partnerji priredili tudi Čitalnico na dvorišču, Pesniški turnir Založbe Pivec ter dobrodelno akcijo Podarimo knjigo in besedo.

Literarna hiša Maribor bo gostila Milana Jesiha in Iva Svetino, filozofska fakulteta Janjo Vidmar, Tretja gimnazija Maribor Petra Svetino, na Velikem večernem branju v Salonu uporabnih umetnosti pa bodo svoje pisanje o Mariboru predstavili Avgust Demšar, Zdenko Kodrič, Nataša Kramberger, Tone Partljič in Rok Vilčnik. Strokovno bodo o Mariboru v literarni perspektivi slovenskih knjižnih ustvarjalcev razpravljali v pogovorni oddaji na RTV Slovenija.

Programsko torej festival, kakršnega ob svetovnem dnevu knjige sicer prirejajo še v nekaterih drugih slovenskih mestih, ostaja v ustaljenih tirih. Med letošnjimi novostmi pa je poleg Časovne kapsule še vodeni literarni sprehod po mestu ob plakatni akciji slikanice Slon Stane avtorice Manice K. Musil.

Slovenski dnevi knjige potekajo v več slovenskih krajih, v sredo ga bodo odprli tudi v Ljubljani.

A. K.