Ko v taksiju pač pozabiš umetnino, vredno milijon in pol evrov

Trenutek nepozornosti pariškega trgovca

3. maj 2017 ob 19:56

Pariz - MMC RTV SLO

Francoski trgovec z umetninami si bo najbrž za vse življenje zapomnil vožnjo s taksijem, po kateri je ostal brez dragocene slike, kar pa je opazil šele naslednji dan.

Trgovec z umetninami, čigar imena policija ni razkrila, je v na eni izmed pariških policijskih postaj prijavil tatvino umetnine, ki jo je pravzaprav pozabil v taksiju. Pariški trgovec je bil na poti v galerijo moderne umetnosti, ki se nahaja v tretjem okrožju francoske prestolnice, z njim pa se je vozila tudi slika, vredna milijon in pol evrov.

Pošteni pariški taksist sam stopil v stik s policijo

Med izstopanjem iz vozila naj bi ga zmotil telefonski klic in tako je platno ostalo pozabljeno brez spremstva na zadnjem sedežu. Trgovec pa je šele naslednji dan opazil, da ga nima pri sebi, poroča BBC.

Nesrečnež je poskušal locirati taksi, s katerim se je peljal, vendar neuspešno, zato se je obrnil na policijo. Ta ga je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP nekaj dni kasneje seznanila, da je voznik v začetku tega tedna vrnil sliko, ki je ostala v njegovem taksiju.

Vizionar italijanske umetniške scene

Gre za platno, naslovljeno Concetto Spaziale (slov. Prostorski koncept), katerega vrednost je torej ocenjena na milijon in pol evrov. Umetnino je leta 1955 ustvaril Lucio Fontana, začetnik spacializma in eden izmed pionirjev abstrakcije v italijanski umetnosti. Fontana sam sicer ne spada med "zvezdniška" imena 20. stoletja, vendar je s svojim vizionarskim delom nanje pomembno vplival.

Leta 1899 v Argentini rojeni umetnik, ki je večino življenja preživel v Italiji, kjer je leta 1968 tudi umrl, je vplival na umetnike, kot so Yves Klein, Cy Twombly in Thomas Schütte. Concetto Spaziale je pravzaprav serija stvaritev Lucia Fontane, ki jih je začel ustvarjati leta 1949 in s katerimi je želel gledalca spodbuditi k razmisleku o odnosu med prostorom in svetlobo.

P. G.