Koledar KLUN komunikacij 'všečkal' sam Instagram

"Želeli bi si, da vaše podjetje zastopa Slovenijo!"

14. junij 2018 ob 07:02

Ljubljana - MMC RTV SLO



Razen če resnično ne spremljate Instagrama, je bilo lani skorajda nemogoče, da ne bi opazili slovenskega koledarja KLUN komunikacij, ki je osvojil pozornost samega Instagrama.

Koledar mariborskega dvojca Ane in Boštjana Kluna, ki ustvarjata pod imenom KLUN komunikacije, pogrne po vseh standardih ustaljenih pisarniških koledarjev: nima označenih dni v tednu in z rdečo barvo praznikov, nima izpisanih imen mesecev in staroslovenskih izrazov zanje, nekoliko zmanjšan format A3 se zdi popolnoma štorast, koledar prav tako nima spirale, zaradi debeline kartona pa so listi nekoliko okorni in ob menjavi mesecev letijo naokoli.

A vse te "pomanjkljivosti" ga naredijo tako zelo prefinjenega, da začnemo do njega gojiti neke vrste odnos. Pazimo, da ga ne zmečkamo, umažemo, črno-bele podobe nad številčnico si podrobneje ogledujemo, iščemo podrobnosti na enem izmed dvajsetih črtasto-pikčastih sladoledov na mesecu, označenem s številko 06, ugibamo, katere vrste rastlin so upodobljene na mesecu pred tem, se nasmehnemo ob velikih ustnicah, ki spominjajo na tiste s šampona Kiss me (za nepoznavalce, šampon iz prejšnje države z vonjem jabolka), in se ob podobah smrekic oddahnemo, da je leto za nami.

Pozornost Instagrama

Koledar je izčiščen, preprost, nevsiljiv in predvsem – izrazito fotogeničen. To so seveda prvi opazili z estetiko obremenjeni instagramerji, ki so ga fotografirali na tisoč in en način in ga popolnoma osvojili. V preteklem letu so ga v različnih stiliziranih upodobitvah tolikokrat delili na svojih profilih, da so ga, na veliko presenečenje in začudenje Ane in Boštjana, kot izstopajoči projekt opazili tudi pri Instagramu: "Všeč nam je @_klun_ in želeli bi si, da vaše podjetje zastopa Slovenijo!" jima je v sporočilu zapisala Dayna Geldwert, na Instagramu pristojna za pravila uporabe vsebin. Facebook, Instagramovo krovno podjetje, namerava odprtje nove evropske pisarne v Bruslju zaznamovati z razstavo izstopajočih projektov manjših podjetij iz vseh 28 držav članic EU-ja, ki so bili na Instagramu izrazito kreativni s svojimi objavami.

Spontani projekt

"Resnično moram poudariti, da projekt ni bil zastavljen, za njim ni neke študije," pripoveduje Ana, ko sedimo v enem od lokalov na Nazorjevi ulici v Ljubljani – prestolnico zaradi poslovnih obveznosti obiščeta skorajda vsak teden. Učinek snežne kepe, kot poimenuje pojav objavljanja in deljenja podob koledarja na Instagramu Ana, se je začel leta 2016, ko je, po Boštjanovih besedah "iz obupa", po njenih pa, "zato, ker ji je bilo res fajn", vsak mesec na Instagramu in Facebooku objavljala svoje črno-bele s čopičem in tušem narisane risbe, brez dodatnih popravkov, in omogočila brezplačno tiskanje vsakomur, ki so mu bile všeč.

"Zakaj praviš 'iz obupa'?" vpraša Ana Boštjana, ko pogleduje proti razhudenim naoknicam sosednje hiše, ki jih trga veter pred prihajajočo junijsko nevihto. "Ko si ti začela risati v črno-beli tehniki, pri nas ta monokromatski, skandinavski videz še ni bil popularen, in ideje takrat verjetno nihče ne bi kupil." – "Mah," mu z nekoliko negodujočim pogledom odgovori Ana, "to sem naredila zato, ker mi je bilo fajn in se mi je zdelo, da bo fajn tudi drugim."

Izpeta zgodba

Res pa je nekaj; Ana, ki v KLUN komunikacijah skrbi za grafično oblikovanje in znamčenje, Boštjan pa kot prekaljen medijski maček za prirejanje večjih dogodkov, pripovedovanje zgodb in odnose z javnostmi, je prvo leto izida koledarja KLUN komunikacije 2017 skupaj z Romino Ivančič vsak mesec fotografirala in objavila lično stilizirane fotografije posameznih strani koledarja. A to je bila le kaplja v morje na vse ostale objave uporabnikov njenega dela, ki ga je nato le objavila na svojem profilu.

Ko so se nad Nazorjevo ulico začeli zgrinjati težki oblaki, pomešani s sunki vetra, ki je pripovedovanja njune zgodbe ponesel za zaprta vrata majhnega lokala, sta Ana in Boštjan, starša dveh otrok in dinamičen par tudi zasebno, s kančkom nelagodja priznala, da se je morda zgodba koledarja izpela. Popolnoma naravno. "Tako kot je prišla, tako je tudi šla. Kot neka zaljubljenost," izbira besede Boštjan.

In kje je tu kemija?

Tako kot sta Mariborčanka in Izoljan iskrena v pogovoru, sta iskrena tudi pri svojem delu. Ko čutita, da pri delu nimata več ustrezne motivacije, se projektom enostavno odpovesta. Tako se KLUN komunikacije (2013) ne ukvarjajo več z upravljanjem družbenih omrežij kot storitveno dejavnostjo ... "Saj v tem ni več čarovnije. Vsega se da naučiti … postaneš preverjen partner, od velikih podjetij pobiraš dober denar in – kaj? Kje je tu kemija?" se sprašuje Boštjan. Drzna trditev, in to v času, ko stare obrtniške poklice zamenjujejo vlogerji in youtuberji in ko podjetja logotipe kupujejo prek generiranih spletnih strani za pet evrov, morda celo nekoliko uporniška. Na vprašanje, zakaj zlato ribico spustiti iz rok, Boštjan prepričano odgovori in zamahne z roko: "Bo prišla druga."

Pustiti času čas

Njun pristop k ustvarjanju je "celovit" in plod 20-letnih izkušenj v tem poslu; Boštjan se je preizkusil domala v vseh medijskih zvrsteh, od voditeljstva na televiziji in radiu do pisanja za revije, vodenja dogodkov in dela v oglaševalski agenciji, Ana, ki je po izobrazbi diplomirana ekonomistka, pa je bila vodja projektov v oglaševalski agenciji, nato pa se je po rojstvu dveh otrok kar sama naučila prvin in zakonitosti grafičnega oblikovanja. "Danes je vse v knjižnicah, na spletu, imeti moraš malo občutka," se hahlja Ana, ko jo začudeno gledam in sprašujem, kako je mogoče, da se kdo brez ustrezne izobrazbe s svojim delom tako samozavestno prebija skozi ta hermetično zaprti krog slovenskih oblikovalcev. "Verjetno se sliši grozno, a pri meni stvari kar stečejo, brez nekega napora. Vse ostalo je tehnika, znanje, know-how."

Proces oblikovanja celostne podobe v KLUN komunikacijah je poseben postopek, ki, v nasprotju z generiranimi spletnimi stranmi, potrebuje svoj čas, tudi dober mesec ali več.

Naročnik mora sprva rešiti poseben vprašalnik, ki mu sledi študija primera. "Ko smo delali logotip za neko sladolednico v Mariboru, smo morali naštudirati, kako se izdeluje sladoled, kdaj se ga zamrzne, koliko sladkorja mora imeti, s kakšnimi stroji se izdeluje. Vse to moramo vedeti, zaradi gradnje detajlov, da lahko osmisliš zgodbo," pravi Boštjan in nadaljuje, da v tem poklicu bližnjic ni. "Če želiš nekega dne delati stvari, v katere verjameš, moraš delati majhne korake, jih drago plačati … da v nekem trenutku ugotoviš, da imaš portfelj, na katerega si lahko ponosen in ga posreduješ naprej."



