Komedija o "stricih iz ozadja" prinesla žlahtno pero Izi Strehar

Še en dokaz, da je komedija lahko enakovredna resnejšim umetniškim zvrstem

28. februar 2018 ob 13:02

Celje - MMC RTV SLO, STA

Med 20 dramskimi besedili z natečaja za žlahtno komedijsko pero 2017 so v celjskem gledališču nagradili mlado dramatičarko Izo Strehar, avtorico komedije Vsak glas šteje.

Nagrajenki po lastnih besedah priznanje veliko pomeni, saj je šele na začetku svoje poti.

Prepričana je tudi, da je komedija ne le v Sloveniji, ampak tudi v drugih državah podcenjena, in da bi se lahko bolj razvijala. "Stroka je do komedije zadržana, kot da bi bila pod nivojem," je še dejala nagrajenka, ki bo nagrado 6000 evrov bruto prejela na sklepni prireditvi 27. festivala Dnevi komedije 17. marca v Celju.

Vedno hvaležna tema volitev

Po navedbah žirije, ki so jo sestavljali Tina Kosi, Tatjana Doma in Alja Predan, si je Iza Strehar za temo izbrala predvolilno politično zakulisje. Vplivna strica iz ozadja si za predsedniškega kandidata izbereta primerno gnetljivega "nečaka" in ga začneta uriti za spopad in zmago na prihajajočih volitvah. Pri tem kakopak ne izbirata sredstev. Vsi, ki so po spletu naključja vpleteni v ta ris, od novinarjev do visokošolskih profesorjev, se izkažejo kot slinarji, upogljivci in podkupljivci.

Le da je cena bizarna oziroma smešna. Namesto denarja, vpliva in moči si želijo vstopiti v svet umetnosti kot pesniki in si s tem kupiti nesmrtnost. Projekt propade, ker kandidat svojih nalog ne zna dobro izpolniti. A se na koncu tudi on odloči, da se bo raje kot politiki zapisal umetnosti, navaja žirija.

Člani žirije menijo, da se duhovita politična satira, kakršnih pri nas ni v izobilju, dotakne provincialne plemenske povezanosti, kjer se vsi poznamo in je vse mogoče. Mogoče je spremeniti vsak razpis, zamajati vsakega novinarja, podkupiti vsakega kritika, vplivati na vsak medij.

V celotni parodiji je nepremakljivo samo mlado dekle, hči predsedniškega kandidata, ki v svoji feministični drži kljubuje seksistični moški matrici in ostaja na položaju mačistične borke za svoje pravice. Igra se norčuje iz lobističnih mrež, medijev, vplivnih povezav, kratkotrajnega uspeha in slave, ki ju omogočajo mediji, starih stricev iz ozadja in novih obrazov, seksizma in celo zagledanosti v odrešitev receptov nove duhovnosti o zdravem življenju.

Odmev Cankarjevih Hlapcev

Kljub dejstvu, s katerim se tako radi pohvalimo, da je slovenska dramatika utemeljena na Cankarjevi politični komediji, pa se poklicni dediči redko spoprijemajo z enako ali podobno tematiko. Zato je toliko hvalevredno, da smo spet dobili aktualno politično satiro, ki kritično in humorno govori o naši družbi in okolju, ki nas zaznamujeta in marsikdaj tudi usodno določata, je še zapisala žirija.

