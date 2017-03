Komedija, pri občinstvu še vedno priljubljen žanr, vabi v Celje

Trije konci tedna smeha v gledališču

2. marec 2017 ob 10:41

Celje - MMC RTV SLO/STA

V Slovenskem ljudskem gledališču (SLG) Celje se bo drevi začel 26. festival Dnevi komedije. V tekmovalnem programu bo osem predstav.

Festival, ki bo potekal med 2. in 18. marcem, bo odprla komedija Še vedno mame Jere Ivanc v režiji Uroša Fürsta in izvedbi SiTi Teatra in Krekerja.

Kot je pred dnevi novinarski konferenci povedala selektorica festivala Tatjana Doma, je komedija pri občinstvu še vedno priljubljen žanr. Na letošnji festival so prijavili 13 predstav.

Po uvodnem dnevu bo sledila glasbena igra Peter Kušter avtorjev The Tiger Lillies, Juliana Croucha in Phelima McDermota v režiji Ivane Djilas in izvedbi Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica.

Prvi konec tedna bodo sklenili v soboto, 4. marca, z glasbeno komedijo Glorious! Petra Quilterja v režiji Krešimirja Dolenčića in izvedbi Drame SNG Maribor v sodelovanju z Opero SNG Maribor.

Drugi konec tedna festivala se bo nadaljeval v četrtek, 9. marca, s komedijo Pasji dnevnik - Cucki CJ Johnsona v režiji Matjaža Latina in izvedbi Mestnega gledališča Ptuj. Naslednji dan si bo mogoče ogledati gledališko uprizoritev Butnskala Emila Filipčiča in Marka Derganca v režiji Vita Tauferja in izvedbi Prešernovega gledališča Kranj ter Slovenskega mladinskega gledališča.

V soboto, 11. marca, bo sledila komedija Tarzan Roka Vilčnika - rokgreja v režiji Eve Nine Lampič in izvedbi SNG Drama Ljubljana.

Zadnji konec tedna festivala se bo začel s komično dramo Razlogi za srečo Neila LaButa v režiji Mateje Kokol in izvedbi mariborske Drame. V petek, 17. marca, bo sledila še zadnja komedija tekmovalnega programa Žalujoča družina Branislava Nušića v režiji Igorja Vuka Torbice in izvedbo SLG Celje in Prešernovega gledališča Kranj.

V soboto, 18. marca, bo na sporedu sklepna slovesnost festivala s podelitvijo nagrad, obiskovalci pa si bodo lahko v spremljevalnem programu ogledali komedijo Jonas Jonasa Žnidaršiča v režiji Lada Bizovičarja in izvedbi Špas teatra.

Nagrade bo podelila strokovna žirija, v kateri so letos dramaturginja Nika Leskovšek, režiser Jernej Kobal in direktor Pokrajinskega muzeja Celje Stane Rozman. Nagrade bodo podelili za žlahtno komedijo, žlahtnega režiserja, žlahtno komedijantko in žlahtnega komedijanta leta.

Lani je bila za žlahtno komedijo izbrana predstava Večno mladi (Erik Gedeon) Sandyja Lopičića v izvedbi Drama SNG Maribor.

SLG Celje in Mestna občina Celje sta ob tem razpisala javni anonimni natečaj za izvirno komedijo. Nagrado v višini 6.000 evrov bruto bo podelila žirija, ki jo imenuje celjsko gledališče. Avtorji morajo besedila poslati do 30. septembra.

A. K.