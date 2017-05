Komedija solz: film o dostojanstvu negovalk in čistilk v Trstu

Celovečerec tržaškega režiserja Marka Sosiča

3. maj 2017 ob 14:18

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Komedija solz z bridkim humorjem postavlja zrcalo sodobni družbi, ki jo razjedajo sovraštvo, rasizem in ksenofobija, so o filmu zapisali v Kinodvoru, kjer ga bodo drevi premierno prikazali.

V celovečernem filmu Marko Sosič odpira vprašanje dostojanstva služkinj in negovalk v Trstu. Protagonista sta Albert, čemeren star moški v invalidskem vozičku, ki živi v tem zamejskem mestu, in izobražena ženska srednjih let Ida iz Istre, ki mu pospravlja, kuha in ga umiva. Tega dne se Albertovo in Idino sobivanje prične s starčevim tečnarjenjem in se nadaljuje z vse bolj grobimi izpadi. Ida njegovo obnašanje prenaša dostojanstveno in mirno, toda Albertova hudobija se še bolj razbohoti.

Scenarij, pod katerega se prav tako podpisuje Sosič, je nastal v letu 2011, ko je avtor pisal roman Ki od daleč prihajaš v mojo bližino in v njem oblikoval lik protagonistovega očeta. "Osnovne motive filma, odsotnost empatije, netoleranco, rasizem in fašistoidnost prinaša ta lik že v romanu, razlogi njegovih karakternih 'razsežnosti' pa so v filmu zaznamovani še z nerešenimi družinskimi razmerji," je pojasnil Sosič.

Vprašanja, ki jih razvija v filmu, se močno navezujejo na Sosičevo osebno izkušnjo s časom vojne v bivši Jugoslaviji, obenem pa so blizu njegovi refleksiji o sedanjem družbenem vzdušju, "ko izpraznjenost človekovega duha manipulirajo populizmi vseh vrst in postavljajo nove, vse višje zidove med narodi in ljudmi", je povedal.

Trst, pogosto ksenofobno mesto ostarelih

Njegova osebna izkušnja je botrovala tudi izbiri ženskega lika, saj ga vprašanje dostojanstva služkinj in negovalk, ki prihajajo v Trst, pogosto ksenofobno mesto ostarelih ljudi, že dolgo nagovarja, so njegove besede povzeli v Kinodvoru.

V filmu igrajo Marjuta Slamič, Ivo Barišič, Mojca Lavrič, Katerina Antler, Tina Gunzek, Matija Rupel, Luna Jurančič Šribar in Ivo Selj. Glavna igralca Marjuta Slamič in Barišič se bosta s Sosičem udeležila nocojšnje premierne projekcije, po kateri bodo pripravili kratek pogovor z njimi.

Producent celovečerca, ki je Sosičev filmski prvenec, je Arsmedia, koproducenti MB Grip, Iridium Film in Zvokarna. Film se je predstavil že na več festivalih, med drugim na Festivalu slovenskega filma, na Tržaškem filmskem festivalu, na Festivalu balkanskega filma v Stockholmu in Filmskem festivalu EU v Chicagu ter Katmanduju.

Marko Sosič, rojen leta 1958 v Trstu, je diplomiral iz režije na Akademiji za gledališče, film in televizijo v Zagrebu. Veliko let je bil zaposlen kot umetniški vodja Slovenskega stalnega gledališča v Trstu in Slovenskega narodnega gledališča v Novi Gorici. Režiral je v gledališčih v Trstu, Ljubljani in Rimu ter za televizijo. Doslej je napisal štiri romane in dve zbirki kratkih zgodb. Za svoja literarna dela je bil večkrat nagrajen.

A. K.