Komisija išče umetniškega vodjo documente 15

Izbranih je osem strokovnjakov s področja umetnosti

13. julij 2018 ob 17:30

Kassel - MMC RTV SLO, STA

Začelo se je iskanje umetniškega vodje documente 15 - v komisiji, ki ga bo izbrala, je osem strokovnjakov s področja umetnosti z vsega sveta.

Documenta 15, eno od osrednjih manifestacij sodobnega likovnega ustvarjanja na svetu, bo v Kasslu potekala leta 2022.

Vodjo morajo izbrati do začetka leta 2019

Eno najpomembnejših razstav sodobne umetnosti v svetu vsakič pripravi nov umetniški vodja. Komisija mora umetniškega vodjo documente 15 najti do začetka leta 2019.

Člani komisije so med drugim Belgijec Philippe Pirotte, rektor frankfurtske Städelschule, Južnoafričanka Gabi Ngcobo, kuratorica berlinskega bienala leta 2018, in Ute Meta Bauer, direktorica Centra sodobne umetnosti v Singapurju.

Še neznani možni preudarki

Člane komisije je predlagala Sabine Schormann, ki bo s 1. novembrom prevzela mesto generalne direktorice documente. Povedala je tudi nekaj o možnih poudarkih prihodnje dokumente. Nestrpno pričakuje, "ali bodo v središču documente 15 vprašanja udeležbe in sodelovanja, medkulturno mreženje, performans in diskurz, digitalni mediji ali pa odnos do javnega prostora".

Documenta 14 je lani potekala v Kasslu in v Atenah. Pripravil jo je umetniški vodja Adam Szymczyk.

N. Š.