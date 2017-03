Kompleks Rimski vrelec: občina bo znova skušala prodati propadajoči kulturni spomenik

29. marec 2017 ob 09:29

Kulturni spomenik lokalnega pomena kompleks Rimski vrelec v Kotljah - ki obsega 17 tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče s hotelskim in pomožnimi objekti, parkiriščem ter vrtino z izvirom mineralne vode - že dolgo ne najde kupca, pri čemer mu ne pomaga niti privlačna lega.

Kompleks namreč leži ob vznožju Uršlje gore, v bližini je nekdaj priljubljeno Ivarčko jezero z rekreacijskimi površinami, nad Kotljami je spominski muzej pisatelju Prežihovemu Vorancu.

Potem ko je propadel dogovor z ruskim investitorjem, ki je načrtoval obnovo že vrsto let propadajočega kompleksa in ureditev medicinskega centra, bodo občinski svetniki odločali o njegovi nadaljnji prodaji, kar naj bi se zgodilo na majski seji. Občina želi za kompleks dobiti investitorja, ki bi glede na dane možnosti območja pognal turistični razvoj. Obnove pa je potrebna tako osrednja stavba kot okolica.

Blagodejna voda potovala tudi čez Atlantik

Rimske ostanke so na območju Rimskega vrelca našli leta 1877, ko je območje po tem dobilo tudi ime. Blagodejni učinki mineralne vode, ki je znotraj kompleksa danes javno dostopna, so bili po podatkih občine znani že v rimskih časih, tamkajšnjo vodo, bogato z železom, pa so že pred več kot stoletjem uspešno tržili po Evropi in vse do Amerike.

In prav mineralna voda je bila "krivec" za gradnjo objektov ter razvoj tega območja. Osrednjo stavbo, nekdanji hotel, je leta 1896 zgradila družina Schütz, v naslednjih štirih desetletjih so lastniki zgradbe in območja razvijali zdraviliški turizem v povezavi z možnostmi za športne dejavnosti. Med drugo svetovno vojno je bil v stavbi štab Gestapa, po vojni pa je bila stavba nacionalizirana.

Širok nabor skrajno raznolikih namembnosti

V letih med 1947 in 1953 je bil v stavbi internat za dijake ravenske metalurške šole, nato so tam uredili gostinski lokal odprtega tipa. Leta 1954 je Rimski vrelec v upravljanje dobila ladjedelnica Uljanik iz Pulja, sledila so leta obnove objekta s takrat 50 posteljami. Počitniški dom je leta 1962 prevzelo prevozno podjetje Ljubljana transport, kasneje Golfturist. Leta 1992 je kompleks, ki je kot arheološko območje Rimski vrelec zaščiten kot kulturni spomenik lokalnega pomena, prevzelo podjetje De profundis, kasneje je z njim upravljalo železarsko podjetje Logistični center Ravne. Po zaključeni denacionalizaciji je hotel kupila Občina Ravne na Koroškem.

Po dostopnih podatkih je bil objekt nazadnje obnovljen v obdobju med letoma 1985 in 1990, ko so med drugim porušili staro stavbo za hotelom in na južni strani dozidali jedilnico z 200 sedeži, hotel pa je takrat razpolagal z 52 sobami.

