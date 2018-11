Komu so lovorike prinesli letošnji Piranski dnevi arhitekture?

Podelili so nagrado in dve priznanji piranesi

17. november 2018 ob 15:09

Piran - MMC RTV SLO, STA

Na letošnjih Piranskih dnevih arhitekture je mednarodno nagrado piranesi 2018 prejela Galerie n09 - z33 v belgijskem mestu Hasselt, mednarodni priznanji sta prejela projekt Workshop Garage v italijanski Suzzari ter Bazilika in duhovna hiša v Mariazellu v Avstriji, študentsko priznanje pa projekt Terrain Anamorphosis v grškem mestu Solun.

Zmagovalno belgijsko galerijo je načrtovala arhitektka Francesca Torzo, o projektu z letnico 2018 je žirija v utemeljitvi zapisala, da novi elementi dopolnjujejo obstoječe na način, ki poudarja izkušnjo prostora. Prepričala jo je inovativnost na dveh ravneh: prvič v smislu prostorske ureditve kot sosledja zunanjih in notranjih prostorov in njihovih določenih prehodov ter drugič z zelo drznimi pristopi k preoblikovanju tvariva.

Kot je še zapisala žirija, zunanji obod reinterpretira fasado obstoječe stavbe, novo in staro se neopazno prepletata. Dramatični, zahtevni prehodi med zunanjimi in notranjimi prostori stavbe mimoidočega vabijo, da vstopi. Stavba je del mesta, ki s svojo okolico ustvarja dobro arhitekturo.

Italijanska elegantna in neobičajna rešitev

Projekt Workshop Garage (2016) v mantovski občini Suzzara arhitektov Studiospazio je torej prejel mednarodno priznanje piranesi 2018. Kot piše v utemeljitvi, je ikoničen projekt elegantna in enostavna neobičajna rešitev. "Je izvrstna zamisel, ki presega arhitekturo z genialno konstrukcijsko zasnovo," menijo člani žirije.

Avstrijski radikalni, a potrpežljivi posegi

Še eno mednarodno priznanje piranesi pa so namenili Baziliki in duhovni hiši (1992–2018) v avstrijskem Mariazellu arhitektov Feyferlik / Fritzer. Projekt povzema kot zbirko radikalnih, a potrpežljivih posegov v ogromnem verskem kompleksu. Ta je nastajal v obdobju več kot dveh desetletij. Vsak sklop je bil deležen enake pozornosti, ne glede na pomembnost programov. Projekt nima skupnega jezika, a je arhitektom uspelo poudariti posebnosti vsakega dogodka in programa, so zapisali v utemeljitvi.

Grška vrnitev industrijskih površin naravi

Projekt Terrain Anamorphosis v grškem pristaniškem mestu Solun so ovenčali s študentskim priznanjem piranesi. Žirija je v projektu prepoznala skrb študentov: spopadali so se s problemi ohranjanja planeta, kot so voda, sol, oljčno olje, čebele. Kot piše v utemeljitvi, prikaz projekta v gledalcu prebudi sanjarjenje. Izjemno sposobnost umetniške predstavitve dopolnjuje pametno načrtovanje. Industrijske površine se vračajo naravi, kjer na novo zaživijo, je prepričana žirija.

Mednarodni žiriji je predsedovala Valerie Mulvin, ob njej pa so jo sestavljali še Matteo Bolgan, Eduard Callis, Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Gernot Hertl, Palmar Kristmundsson, Niall McCullough, Guillem Moliner in Amir Vuk Zec. Za razstavo piranesi 2018 je bilo nominiranih 41 projektov, ki so jih izbrali nacionalni selektorji devetih evropskih držav, ter 23 študentskih projektov, ki so jih izbrali selektorji z 12 evropskih arhitekturnih fakultet.

Vsak nagrajenec od pokrovitelja podjetja Rex Kralj prejme tudi produkt najbolj znanega slovenskega oblikovalca Nika Kralja. Avtorica steklene skulpture za nagrado piranesi, ki so jo izdelali v Steklarni Rogaška, pa je študentka arhitekture Ajda Racman. Tema letošnje mednarodne arhitekturne konference Piranski dnevi arhitekture, ki poteka v Piranu, je Arhitektura je kultura. Podelitev nagrad in priznanj pa bo drevi na prireditvi v razstavišču Monfort v Portorožu.

P. G.