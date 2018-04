Koncert enega najstarejših in tudi najsevernejših orkestrov na svetu

Bergenski filharmonični orkester v Cankarjevem domu

17. april 2018 ob 13:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Ker živimo v Bergnu, na robu Evrope, je ključno, da nam to predstavlja le preprosto geografsko dejstvo in ne merila našega pomena v evropski glasbi," ocenjuje Edward Gardner, glavni dirigent Bergenskega filharmoničnega orkestra, ki bo nastopil drevi v Cankarjevem domu.

Bergenski filharmonični orkester se poleg posebne geografske lege ponaša tudi z več kot 250-letno tradicijo in tako spada med najstarejše orkestre na svetu.

Tesna povezanost z Edvardom Griegom

Orkester je bil ustanovljen leta 1765, njegovo osrednje koncertno središče je dvorana, poimenovana po skladatelju Edvardu Griegu, s katerim so bili filharmoniki v 19. stoletju tesno povezani. Grieg je bil med letoma 1880 in 1882 tudi umetniški vodja orkestra. Britanec Edward Gardner je glavni dirigent od leta 2015, pred tem je bil dolgoletni glasbeni direktor Angleške narodne opere. Kot prejemnik prestižnih nagrad velja za enega najbolj nadarjenih dirigentov svoje generacije.

"Gostovanje zunaj Norveške je eden od vrhuncev našega sodelovanja. Omogoča nam utrditev položaja v vodilnih koncertnih hišah in festivalih sveta ..." so besede dirigenta Gardnerja povzeli v Cankarjevem domu.

Dela Čajkovskega in Sibeliusa

Orkester bo v Ljubljani izvedel fantazijsko uverturo Romeo in Julija Petra Iljiča Čajkovskega ter dve deli finskega skladatelja Jeana Sibeliusa - Koncert za violino in orkester v d-molu in Simfonijo št. 2 v D-duru.

Bergenskemu orkestru se bo kot solistka pridružila violinistka Viktoria Mullova, ki jo je iz takratne Sovjetske zveze na pot mednarodne koncertantke ponesla zlata medalja na tekmovanju Čajkovskega leta 1982. Izjemna poustvarjalka Bachove dediščine se odlikuje z obsežno diskografijo njegovih del, od preloma tisočletja pa umetnica rada eksperimentira z zvrstno razvejanim repertoarjem, so še zapisali v napovedi koncerta.

Niz petih spomladanskih koncertov

Bergenski filharmonični orkester bo v Ljubljani gostoval v sklopu pomladne turneje po južnem delu Evrope pod taktirko Edwarda Gardnerja. Niz petih koncertov je orkester iz drugega največjega mesta na Norveškem začel 15. aprila v Zagrebu, sledilo je gostovanje v Vidmu, po Ljubljani pa ima napovedana še koncerta v Bergamu in Brescii.

V okviru zlatega abonmaja Cankarjevega doma bo orkester v Gallusovi dvorani koncertiral drevi ob 20. uri.

