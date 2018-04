Koncert kvarteta Enzo Fabiani in kvarteta Borisa Kovača za začetek 25. jubileja Zavoda En-knap

Preddogodek jubilejnega tedna med 9. in 13. aprilom

3. april 2018 ob 12:16

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kot preddogodek jubilejnega tedna Zavoda En-knap, ki ga organizirajo na različnih lokacijah v naslednjem tednu, bosta drevi v Cankarjevem domu nastopila Enzo Fabiani Quartet in New Ritual Quartet Boris Kovač, ki sta stara znanca tega zavoda.

Slovenski godalni kvartet Enzo Fabiani ter kvartet vojvodinskega glasbenika in skladatelja Borisa Kovača bosta koncertirala v Klubu Cankarjevega doma v sklopu Cankarjevih torkov.

Združba študentov z glasbene akademije

Slovenski godalni kvartet Enzo Fabiani je zaživel leta 1989, ko so se pod tem imenom združili štirje študenti ljubljanske Akademije za glasbo - Maja Naveršnik in Srečko Meh na violini, Sonja Vukovič na violi in Pavle Rakar na violončelu.

Kvartet je bil vitalno povezan s sodobnim umetniškim ustvarjanjem – med drugim so posneli glasbo za številne plesne in gledališke skupine (Betontanc, PTL, Zavod En-knap, Dramo, münchensko skupino Dance Energy) in filme, kot so Ekspres, Ekspres (1997), Vrtoglavi ptič (1996) in Sladke sanje (2001). Poleg Play on String so posneli še album Betontrack, pregled skladb avtorja Mitje Vrhovnika Smrekarja.

Krstno so izvedli več del slovenskih skladateljev Larise Vrhunc, Urške Pompe, Boruta Kržišnika in Petra Kusa ter do danes gostovali po številnih evropskih državah in imel odmevne koncerte v Salzburgu, Münchnu, Dunaju, Bruslju, Gentu, Lizboni, Bologni, po državah nekdanje Jugoslavije in po Sloveniji.

Mnogokratno nagrajeni večstranski umetnik

Skladatelj, saksofonist in multimedijski umetnik Boris Kovač pa prihaja iz Vojvodine. Glasbo piše za lastne komorne sestave in sodeluje v projektih, ki so bolj ali manj povezani z gledališčem. Med letoma 1991 in 1995 je deloval v Italiji, Sloveniji in Avstriji. Izdal je 20 albumov in odigral več kot 500 koncertov v 25 državah.

Kovača so v preteklosti ovenčali z več uglednimi nagradami. V letih 2008 in 2011 je na Cinema City Festivalu prejel nagrado za najboljšo filmsko glasbo, za DVD Before and After Apocalypse je prejel nagrado nemškega združenja kritikov. Skladateljeva glasba za igrani film White, White World je v Srbiji prejela nagrado za najboljšo filmsko glasbo v letu 2010.

Dvojni koncert četvernih zasedb

Drevišnji koncertni program bo sestavljen tako, da bo v prvem delu za to priložnost obujeni Enzo Fabiani Quartet izvedel delo Play on String (music for last dinner), ki ga je skupina En Knap uporabila v predstavi Struna in Želo - prvi dotik, nato pa bo Kovač s svojo zasedbo New Ritual Quartet predstavil najnovejše skladbe, zbrane na dveh albumih za založbo ReR. Številni poznavalci menijo, da gre pravzaprav za Kovačevo najboljše dozdajšnje delo.

Dvojni koncert v Klubu Cankarjevega doma se prične drevi ob 20. uri kot preddogodek En-knapovega tedna, ki ga organizirajo med 9. in 13. aprilom.

P. G.