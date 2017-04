Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Edino pravilo koncertov Brezmejne disonance je, da se sodelujoči osredotočajo na poslušanje igranja soglasbenikov in drug drugemu dopuščajo svobodo v izraznosti. Foto: RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Koncertiranje brez meja – čar prvega srečanja na odru

Zagon Brezmejne disonance

10. april 2017 ob 20:17

Budimpešta - MMC RTV SLO/STA

Trije glasbeniki se srečajo na koncertih brez predhodnega (s)poznavanja in se prepustijo improvizaciji. Takšna je osnovna ideja koncertov mednarodne platforme in koncertnega cikla Brezmejna disonanca, ki se je danes v Budimpešti zagnala s prvim koncertom.

Pri ciklu sodelujejo slovenski glasbeniki Jošt Drašler, Matija Schellander in Vid Drašler. Mednarodno platformo in koncertni cikel Brezmejna disonanca je zasnovalo kulturno in umetniško društvo Mreža iz Ljubljane. Kot pravijo, beseda brezmejna v naslovu projekta označuje pristop do improvizirane glasbe, v kateri glasbeni akterji združijo svoje ideje in tehnike prvič ter svobodno improvizirano glasbo izvajajo z instrumenti in glasovi. Edino pravilo je, da se sodelujoči osredotočajo na poslušanje igranja soglasbenikov in drug drugemu dopuščajo svobodo v izraznosti.

Kot še razlagajo pobudniki, beseda brezmejna obenem odstira čas, v katerem bivamo, kjer so geografske in ideološke meje znova togo prezentirane med pokrajinami, državami in nacijami. Na drugi strani pa pojem disonanca povzema neidiomatsko improvizirano glasbo kot žanr, v katerem so harmonija, melodija in ritem prisotni na nekonvencionalen način.

Poleg slovenskih glasbenikov sodelujejo pri projektu še Irene Kepl, Markus Krispel in Margarethe Maierhofer-Lischka iz Avstrije in Gergely Kovacs, Szilveszter Miklos in Gergö Kovats iz Madžarske.

Brezmejna disonanca bo potekala v treh delih, vsak vključuje tri koncerte treh nastopajočih v vseh v projekt vključenih državah. V prvem delu bodo nocoj v Budimpešti prvič skupaj improvizirali violinistka Irene Kepl, kontrabasist Jošt Drašler in bobnar Gergely Kovacs. Na Dunaju se bo trojica predstavila v torek, v Ljubljani pa v sredo. Preostali glasbeniki se bodo še v dveh delih predstavili med 2. in 11. majem ter med 16. in 18. majem, prav tako v vseh treh mestih.

Projekt je namenjen vzpostavitvi kreativnega umetniškega ustvarjanja in mednarodnega sodelovanja mladih umetnikov iz Slovenije, Avstrije in Madžarske, ki se kalijo na področju svobodne improvizirane glasbe. S platformo odpirajo diskusijo, izmenjavo misli in idej, muziciranje in kreativno sodelovanje brez meja tako na geografski kot umetniški ravni.

M. K.