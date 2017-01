Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V prvem delu koncerta bo med drugim zazvenela glasba Franza Liszta, Benjamina Ipavca, Frana Gerbiča, Uroša Rojka in Zoltana Kodalyja. Foto: EPA Na Madžarskem kulturni praznik praznujejo 22. januarja, saj je na ta dan leta 1823 Ferenc Kölcsey končal svoje delo Himna. Foto: Wikipedia Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Koncertni poklon madžarski kulturi v Cankarjevem domu

Praznovanje madžarskega kulturnega praznika se pridružujejo v 25 državah

23. januar 2017 ob 17:03

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V klubu Cankarjevega doma bodo sopranistka Petra Vrh Vrezec, baritonist Lucas Somoza Osterc, pianistka Beata Ilona Barcza, vokalna skupina Aurora in citrarska skupina Uj Muravidek z glasbo počastili praznik madžarske kulture.

Na galakoncertu z naslovom Odmevi ljudskega, prepoznavnost svetovljanskega bo nocoj mogoče prisluhniti glasbi Franza Liszta, Benjamina Ipavca, Frana Gerbiča, Uroša Rojka in Zoltana Kodalyja ter belokranjski ljudski Bog daj, Bog daj dobro večer, Igraj kolce v priredbi Jakoba Ježa in Ne ouri, ne sejaj v priredbi Radovana Gobca.

Citrarska skupina Uj Muravidek iz Prekmurja bo ob tej priložnosti zaigrala melodije Prekmurja ter plese iz Vajdaszentivanyija in Szatmara.

Petra Vrh Vrezec je končala študij solopetja na Srednji glasbeni in baletni šoli. Izpopolnjevala se je pri Ferdinandu in Norini Radovan, trenutno študij nadaljuje pri operni pevki Dunji Vejzović v Zagrebu. Na državnih tekmovanjih mladih glasbenikov Slovenije je prejela več nagrad in priznanj. Med letoma 2013 in 2015 je poustvarila več vlog v SNG-ju Opera in balet Ljubljana. Kot koncertna pevka je nastopila s številnimi orkestri in komornimi skupinami, posveča se tudi samostojnim recitalom.

Lucas Somoza Osterc je po končanem študiju na inštitutu Instituto Superior de Arte del Teatro Colon debitiral z ansamblom Juventus Lyrica v Teatro Avenidi v Buenos Airesu. V naslednjih letih je pel skupaj s tem ansamblom in z Buenos Aires Lirico. Pred kratkim je pel Moralesa v operi Carmen v SNG-ju Opera in balet Ljubljana. Leta 2016 je bil finalist Mozartovega tekmovanja v Granadi.

Pianistka in učiteljica klavirja Beata Ilona Barcza se je izobraževala na Fakulteti za glasbeno in vizualno umetnost na univerzi v Pecsu. Hkrati je delala kot korepetitorka in študij nadaljevala na doktorski stopnji. Osvojila je več nagrad na tekmovanjih. Med drugim se je udeležila mojstrskega tečaja Daliborja Miklavčiča v Ljubljani, pri Jasminki Stančul je en semester študirala na ljubljanski glasbeni akademiji.

Vokalna skupina Aurora, ki deluje od leta 2011 v istoimenskega društva, je nastala na pobudo nekdanjih pevk dekliškega zbora Aurora SVŠGL, ki je pod vodstvom zborovodkinje Janje Dragan Gombač deloval na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana.

Deset članov zasedbe Uj Muravidek nadaljuje citrarko tradicijo, ki sega nazaj do citrarjev Muravidek v 90. in citrarjev Hetes v 80. letih preteklega stoletja. Skupina je bila ustanovljena leta 2010, preigravajo pretežno madžarske ljudske pesmi, priredijo pa tudi kakšno znano pesem.

Dan, ko je Kölcsey spisal Himno

Madžari od leta 1989 praznujejo kulturni praznik 22. januarja, na dan, ko je leta 1823 Ferenc Kölcsey končal svoje delo Himna. Letošnjemu praznovanju se pridružujejo v 25 državah. V Avstriji so ga zaznamovali že pretekli teden z uvodnim koncertom v leto, posvečeno skladatelju, jezikoslovcu in filozofu Zoltanu Kodalyju ob 135-letnici njegovega rojstva in 50. obletnici smrti.

Ljubljanski koncert, ki ga pripravlja Balassijev inštitut v sodelovanju z Glasbeno matico Ljubljana, se bo sklenil s spominom na žrtev prometne nesreče madžarskega avtobusa, ki se je zgodila 20. januarja pri Veroni.

M. K.