"Konec je za Terminatorja in za Arnolda"

Studijski vodilni obupali nad projektom

22. marec 2017 ob 09:37

Los Angeles - MMC RTV SLO

Le dva meseca po tem, ko smo pisali, da se James Cameron vrača k franšizi Terminator, iz Hollywooda prihaja vest, da najbrž ne bomo več slišali slavnega: "Vrnil se bom."

Kot pišejo ameriški mediji, so se pri studiih Paramount, ki ima v lasti pravice za omenjeno franšizo, odločili, da kiborga, ki ga je na platnih utelesil Arnold Schwarzenegger, ne bodo več oživljali. "Konec je za Terminatorja in za Arnolda," je neki dobro obveščeni vir povedal za New York Daily News in dodal, da so se studijski šefi odločili v celoti ukiniti načrtovano produkcijo in niso podpisali nikakršne pogodbe z morebitnimi ustvarjalci.

Najbolj sveži film iz franšize Terminator je bil Genisys iz leta 2015, ki je pogorel na ameriških blagajnah, malce bolje pa se mu je godilo na mednarodnem trgu, še posebej na Kitajskem, na koncu je vendarle uspel nabrati 400 milijonov zelencev, piše Guardian, kjer pa nadaljujejo, da tudi ta znesek ni bil dovolj, da bi rešil franšizo pred bridkim koncem.

Po odhodu Camerona brez prave ostrine

Schwarzenegger je Terminatorja (T-800), kiborga, ki ga pošljejo nazaj v času, da bi ubil natakarico Saro Connor (Linda Hamilton), ki pod srcem nosi prihodnjega vodjo uporniškega gibanja, a mu načrte prekriža Kyle Reese (Michael Biehn), prvič upodobil leta 1984. Iz Schwarzija je vloga naredila superzvezdnika, ponovil jo je še v dveh nadaljevanjih: Sodni dan (1991) - tu je na prizorišče prišel še John Connor (vloga je 14-letnemu Edwardu Furlongu prinesla status najstniškega idola) - in Vstaja strojev (2001). Imel je tudi obstransko vlogo v četrtem filmu Odrešitev leta 2009, nato pa se kot glavni igralec vrnil v že omenjenem Genisys.

Januarja so se pojavila pričevanja, da se namerava k Terminatorju vrniti kanadski filmski mag James Cameron, ki je skupaj z Gale Anne Hurd zasnoval franšizo in posnel prva dva filma, nato pa prodal pravice, ki bi jih delno dobil nazaj leta 2019. Ni jasno, kako bo na načrte režiserja, ki trenutno pripravlja kar štiri nadaljevanja svoje uspešnice Avatar, vplivala odločitev Paramounta. So se pa oboževalci Terminatorja izjemno veselili napovedane Cameronove vrnitve, saj so upali, da bo franšizi vrnil intelektualno ostrino, ki ji je je vse od tretjega dela, ko ga ni bilo več v ekipi ustvarjalcev, začelo boleče primanjkovati.

Terminator pa ni edini projekt, povezan z Arnoldom Schwarzeneggerjem, nekdanjim guvernerjem Kalifornije, ki mu je v zadnjem času spodletelo. Na začetku meseca je v javnost prišla novica, da bo moral "guvernator" zapustiti NBC-jev šov Slavni vajenec, ki ga je "nasledil" od Donalda Trumpa, saj naj bi bila gledanost porazna.

A. K.