Konec maja konec snemanja tretje sezone serije Babylon Berlin

Najdražja nemška serija vseh časov

27. november 2018 ob 14:08

Zgodovinska kriminalna serija Babylon Berlin, ki velja za najdražjo nemško serijo vseh časov in se je v prvih dveh sezonah ponašala z milijoni gledalcev, bo dobila še tretjo sezono, ki bo na ogled konec prihodnjega leta.

Napovedane nove epizode bodo temeljile na kriminalnem romanu Volkerja Kutscherja, naslovljenem Der Stumme Tod (slov. Tiha smrt), še enem iz niza Kutscherjevih romanov o policijskem komisarju Gereonu Rathu, ki ga v seriji upodablja Volker Bruch.

Snemanje se je že začelo, pri čemer je načrtovanih skupno 110 snemalnih dni, končali pa naj ga bi konec maja prihodnjega leta. Glede na napovedi naj bi bila tretja sezona na Sky Germany premierno prikazana v prihodnjem letu, leta 2020 pa še na nemški nacionalni televiziji ARD.

V najmodernejši svetovni prestolnici

Prvih 16 epizod je bilo posnetih iz niza knjižnih uspešnic, in sicer po romanu Der nasse Fisch (slov. Mokra riba). V seriji spremljamo torej mladega komisarja Ratha, travmatiziranega veterana prve svetovne vojne, ki ga leta 1929 premestijo iz Kölna v Berlin, takrat najmodernejšo svetovno prestolnico. Dogajanje je tako umeščeno v krhko demokracijo takratnega obdobja weimarske republike, torej obdobja, preden so se na oblast zavihteli nacionalsocialisti Adolfa Hitlerja.

Eden najbolj cenjenih nemških režiserjev

Kot režiserji in pisci so na krovu znova Tom Tykwer, Henk Handloegten in Achim von Borries. Eden najbolj cenjenih nemških režiserjev Tykwer, ki se je pred tem najbolj proslavil s filmom Lola teče, je poudaril, da se v svetu serij še zmeraj počuti, kot da bi bil tako rekoč pripravnik. "Serija je res nazorna, s svojo intenzivnostjo te kar pogoltne," je dodal. Po snemanju prvih dveh sezon – s 300 snemalnimi lokacijami v Berlinu in studiih Babelsberg – so se posvetili naslednji, ki jo za zdaj snemajo v Berlinu, sledila bo selitev v okrožje Babelsberg v Potsdamu, nato pa še v zvezno deželo Severno Porenje - Vestfalija.

Ducat epizod za tretjo serijo

16 epizod prvih dveh sezon je stalo skoraj 40 milijonov evrov, romanu Der stumme Tod je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA za zdaj odmerjenih 12 epizod. Stroški posamezne epizode naj bi znašali približno toliko kot poprej, je pojasnil Michael Polle, ki je poleg Stefana Arndta in Uweja Schotta eden izmed producentov serije. Glede rekordne gledanosti pa je dodal: "Od nekdaj so bile moje sanje ustvariti serijo, ki jo vsi gledajo, kakršne sem poznal iz mladosti."

Nekaj povratnikov, nekaj dodanih zvezdnikov

Poleg Volkerja Brucha bo tudi v prihajajoči sezoni v osrednji ženski vlogi igrala Liv Fries, ki upodablja zvedavo Charlotte Ritter. Rath in Ritterjeva na berlinski mestni policijski centrali se tako znova v tandemu lotita reševanja kriminalističnih primerov. Kot poroča DPA, med povratniki najdemo v tretji sezoni še Larsa Eidingerja, Fritzi Haberlandt, Leonie Benesch, Jördis Triebel, Thomasa Thiemeja in Hannah Herzsprung.

Za zdaj je znano, da so se igralski zasedbi priključili še Meret Becker, Sabin Tambrea, Ronald Zehrfeld, Martin Wuttke, sicer znan po vlogi v Neslavnih barabah Quentina Tarantina, Hanno Koffler, Saskia Rosendahl, Peter Jordan in Trystan Pütter, ki smo ga videli v večkratno nagrajenem nemškem filmu Toni Erdmann. Žal pa na krovu ni več Petra Kurtha, ki je v prvih dveh sezonah blestel v vlogi prav po berlinsko jezičnega vodje referata za javno moralo, vendar so ta lik v zadnji epizodi druge sezone na precej nemil način ubili.

Serija je bila do danes nagrajena z nemško televizijsko nagrado, nagrado grimme, bavarsko televizijsko nagrado in nedavno še z bambijem za najboljšo nemško televizijsko serijo.

P. G., foto: IMDb