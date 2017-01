Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Matias Guerra: Watt (0) Knott … waiting for it to end the war, 2012, izsek iz videa. Foto: Center in galerija P74 Davide Skerlj: Il Testimone, 2016, izsek iz videa. Foto: Center in galerija P74 Goran Trbuljak: Sketches for a Sculpture, 1993-2015, 3 foto. cm. 30×40, umetnikov arhiv. Foto: Umetnikov arhiv/Center in galerija P74 Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Konec novega: Toffoluttijev razstavni projekt v Ljubljani

Razstava bo odprta do 16. februarja

26. januar 2017 ob 20:53

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"Kje smo danes, ko se je čas pravzaprav ustavil, saj živimo v nenehni sodobnosti, ter kako v današnjem času pristopiti do t. i. novega". Takšno vprašanje si je postavljal kustos Paolo Toffolutti ob pripravi mednarodne razstave sodobne umetnosti, ki slabo leto gostuje po različnih razstaviščih. Trenutno se ustavlja v Centru in Galeriji P74 v Ljubljani.

Posebnost razstavnega projekta je ta, da ta ne potuje v celoti, ampak gre za skupen projekt več evropskih partnerskih organizacij, ki v različnih galerijah predstavlja drugačen nabor umetnikov. Vsak od sodelujočih partnerjev projekta je namreč predlagal nabor petih umetnikov z mednarodne scene s petimi umetniškimi deli. Skupno pri projektu sodeluje okoli 80 umetnikov s približno 400 deli. Kustos je nato dela po svoji presoji razvrstil po razstaviščih. Projekt ima obliko snežne kepe, saj se na poti po razstaviščih spreminja in raste.

V Ljubljani so na ogled dela petih tujih ustvarjalcev - Stefana Giurija, Matiasa Guerre, Filippa Manzinija, Davideja Skerlja in Gorana Trbuljaka, nastala v različnih medijih.

Vodja Centra in Galerije P74 Tadej Pogačar je za sodelovanje pri projektu predlagal slovenske ustvarjalce, in sicer skupino SBD, Dejana Habichta, Jožeta Baršija in Vesno Bukovec ter hrvaškega umetnika Gorana Trbuljka, katerega dela bodo od danes na ogled tudi v Centru in Galeriji P74. Naslov projekta Konec novega je zastavljen široko in odpira številna vprašanja, hkrati pa poskuša tematizirati aktualna stanja.

Italijanski umetnik in pisec Paolo Toffolutti je v spremnem zapisu k razstavi med drugim zapisal, da se že vsaj od 60. let minulega stoletja "veliko govori in piše o različnih smrtih in koncih: smrti umetnosti, filozofije, zgodovine. Tovrstni diskurz je treba povezati z začetki kritične refleksije obdobja imenovanega modernizem in poskusa preloma z njim ter prestopa v naslednjo dobo, ki je največkrat poimenovana postmodernizem".

Sodobna umetnost vsebuje le malo prvin, ki jih družba ne bi mogla prenesti«

"Na današnje dogajanje nas je v tem smislu pripravilo veliko predhodnih znakov - konceptualna in procesualna umetnost v 70. letih, spletna umetnost (net art), nova javna umetnost in relacijska umetnost 90. let. Kar ostaja od dialektike, ni nič drugega kot šibka sled informacij, ki se zaradi napak ali presežkov, zaradi namernosti ali brezbrižnosti, interesov ali zatiranosti raztaplja," je še zapisal Toffolutti, ki je prepričan, da "tako v formi kot vsebini sodobna umetnost vsebuje le malo prvin, ki jih sodobna družba ne bi mogla prenesti".

Postavitev v Centru in Galeriji P74 bo na ogled do 16. februarja. V sklopu projekta Konec novega se je sicer od odprtja prve razstave v Vili Manin v italijanskem Passarianu maja lani zvrstilo več postavitev. Do 21. maja letos sta do zdaj v načrtu razstavi v Zagrebu in italijanskem mestu Buttrio.

M. K.