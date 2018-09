Konec trinajstletnega iskanja: FBI našel ikonične Dorothyjine čeveljce

Iz muzeja skrivnostno izginili leta 2005

4. september 2018 ob 16:28

Minneapolis - MMC RTV SLO

Skrivnost ukradenih rdečih čeveljcev, ki jih je Judy Garland nosila v klasičnem hollywoodskem filmu Čarovnik iz Oza, je končno razvozlana. Iz zveznega preiskovalnega urada (FBI) so namreč sporočili, da so dragoceni par po trinajstih letih iskanja končno našli.

Ko so bili leta 2005 ukradeni, je za ikoničnimi rubinastimi čeveljci v muzeju Judy Garland v Minnesoti ostala ena sama bleščica. Storilci so vlomili v muzej, razbili stekleno vitrino, za seboj pa niso pustili nobenih sledi.

Preiskovalci si niso mogli pomagati niti s posnetki nadzornih kamer, saj so bile te v času kraje izključene. Policisti so zato posumili, da je kriv nekdo iz muzeja ali pa morda kar sam lastnik, ki je dragoceni predmet zavaroval za kar milijon dolarjev, a so obe možnosti izključili. Kljub številnim različnim teorijam in obljubljenim nagradam za informacije preiskava, v kateri so sodelovali tako zasebni preiskovalci kot lokalne in zvezne oblasti, dolgo ni obrodila sadov.

Po trinajstih letih so z ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI sporočili, da so čeveljce le našli. Podrobnosti sicer še niso znane, prav tako pa ni znano, kakšna bo njihova nadaljnja usoda.

"Ti čevlji so sveti gral hollywoodskih zbirateljskih predmetov," je dejal Rhys Thomas, avtor knjige The Ruby Slippers of Oz, ki je pozorno spremljal dolgoletno iskanje dragocenih čevljev. Čevlje s srednje visoko peto je v znamenitem filmu Čarovnik iz Oza leta 1939 nosila igralka Judy Garland, ki je nastopila v vlogi deklice Dorothy. Izdelali so jih na oddelku za filmske rekvizite v MGM-ovih studiih, poleg para, ki je bil ukraden, pa obstajajo še trije drugi pari – eden izmed njih je na ogled v washingtonskem muzeju Smithsonian.

M. Z.