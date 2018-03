Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Süskindov Kontrabas je bil v Sloveniji prvič uprizorjen pred dobrim desetletjem. Foto: Matjaž Očko, arhiv HKC Dodaj v

Kontrabas, Süskindova učinkovita učna ura glasbe

Premiera nove produkcije Hiše kulture Celje v ciklu Ti gledaš

22. marec 2018 ob 12:31

Celje - MMC RTV SLO, STA

V Plesnem forumu Celje drevi premierno uprizarjajo Kontrabas, monodramo Patricka Süskinda, avtorja svetovno uspešnega romana Parfum. Predstavo, ki so jo že v letu nastanka na nemških odrih izvedli več kot petstokrat, bo v Celju izvedel kontrabasist Miha Firšt.

Süskind je zgodbo postavil v dnevno sobo profesionalnega orkestrskega glasbenika, kjer lahko gledalec opazuje njegov čudaški intimni odnos z inštrumentom, soočanje z lastno neizpolnjenostjo, strahom pred prihodnostjo in nesrečno ljubeznijo. Ker je Firšt tudi sam kontrabasist, daje to besedilu dodatne razsežnosti v njegovem glasbeno-poustvarjalnem delu.

Besedilo, ki je bilo v Sloveniji prvič uprizorjeno pred dobrim desetletjem, je prežeto s humorjem, na trenutke pa postane tudi nenavadna in učinkovita učna ura glasbe. Pod dramaturgijo predstave, ki je nastala v produkciji Hiše kulture Celje, se podpisuje izkušena dramaturginja Nuša Komplet Pepetko, Firštov mentor gledališke igre je bil Kristian Koželj, član igralskega studia Vajevec in letošnji prejemnik občinskega kulturnega priznanja. Scenografijo je zasnoval arhitekt in scenograf Matija Kovač, oblikovalec gledališke luči predstave pa je Klemen Kuhar.

Po nocojšnji premieri ob 20.00 v Plesnem forumu Celje bo Firšt predstavo ponovil še 29. marca ob isti uri.

M. K.