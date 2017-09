Kontroverzni balet o Nurejevu naposled prihaja v Bolšoj

Režiser ostaja v hišnem priporu

24. september 2017 ob 17:11

Moskva - MMC RTV SLO, Reuters

Moskovsko gledališče Bolšoj bo v decembru vendarle uprizorilo premiero enkrat že odpovedane baletne predstave Nurejev. Najverjetneje bo nad predstavo bdel nov režiser, ki bo zamenjal do Kremlja kritičnega Kirila Serebrenikova.

Premiera baletne predstave o življenju in delu slavnega Rudolfa Nurejeva je bila odpovedana 11. julija, le pičla dva dneva pred načrtovanim datumom krstne uprizoritve. Uradna razlaga je bila, da predstava preprosto še ni nared in da bodo potrebne dodatne vaje; vodstvo gledališča je dosledno zanikalo vse domneve in obtožbe, da so bili v igri še drugi razlogi.

Številni ugledni ruski kulturniki so sicer opozarjali, da naj bi bil trn v peti prav kontroverzna postavitev, ki si jo je zamislil režiser Kiril Serebrenikov, ki s svojim eksperimentalnim gledališčem pogosto preizprašuje ali satirizira ruski establišment.

"Priročni" hišni pripor

Serebrenikova so v avgustu prijeli z obtožbo, da si je nezakonito prilaščal državna sredstva. Sodišče mu je odredilo hišni pripor do začetka sojenja, kar bo 19. oktobra. Serebrenikov trdi, da je nedolžen, njegovi podporniki pa opozarjajo na kratenje svobode umetnosti v Rusiji.

"V trenutnih okoliščinah Kiril Serebrenikov verjetno ne bo mogel prisostvovati na vajah, zato je direktro gledališča Vladimir Urin pridobil njegovo privoljenje, da predstavo dokončajo v njegovi odsotnosti in premiero uprizorijo 9. decembra," so v gledališču zapisali v izjavo za javnost. "Serebrenikov je pristal, da lahko predstavo, če njegova sitacija s hišnim priporom ne bo razrešena, dokonča koreograf Jurij Posokov." Urin je potrdil, da so s Posokovim, ki je kot koreograf pri predstavi sodeloval že od samega začetka, že podpisali pogodbo.

Velik del predstave je menda svojo končno podobo dobil že pod Serebrenikovo taktirko, je poudaril Urin; v resnici je treba zdaj le še izpiliti in zvaditi koreografijo. Odločitev o tem, kako bodo nadaljevali, sta Serebrenikov in Urin sprejela na sestanku, ki so ga odobrili kriminalisti na čelu preiskave, so sporočili iz gledališča.

Serebrenikov v svojih predstavah pogosto na muho vzame vse večjo vlogo države in cerkve v ruski družbi. Predsednik Putin je v začetku tega meseca zanikal, da za aretacijo Serebrenikova tiči poskus cenzure ali političnega pritiska. Preiskovalci trdijo, da si je obtoženec prilastil vsaj 68 milijonov rubljev (dobre milijon evrov) državnih sredstev, ki so bila namenjena za umetniški projekt.

A. J.