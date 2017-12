Poudarki Ustvarjalni center Švicarija - 14. decembra

17.00: odprtje razstave Kopiranje

18.00: vodstvo po razstavi Predvideno je prehodno obdobje

Razstava Marije Mojce Pungerčar, naslovljena Predvideno je prehodno obdobje, je v prvem nadstropju Švicarije na ogled do 16. februarja. Foto: BoBo/Marija Mojca Pungerčar Postavitev Kopiranje prinaša dela 11 umetnikov, v pritličju Švicarije pa je na ogled do 4. januarja. Foto: Printeresting Švicarija je bila tudi v preteklosti prostor kulturnih dejavnosti. V njej je nekaj časa živel tudi Ivan Cankar, poleg tega je imel pred prvo svetovno vojno v stavbi atelje kipar Ivan Zajec, avtor kipa na Prešernovem spomeniku v Ljubljani. Foto: BoBo/Borut Živulović

Kopiranje in Predvideno je prehodno obdobje: v Švicariji dve odprtji v enem dnevu

Prenovljeni Ustvarjalni center Švicarija je odprt od poletja

14. december 2017 ob 13:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Švicarija v parku Tivoli, v kateri je nekaj časa živel tudi Ivan Cankar in je bila že v preteklosti prostor kulturnih dejavnosti, je v obnovljeni obliki odprla vrata v tem letu, zdaj pa prinaša odprtje dveh razstav v enem dnevu.

Tako bodo v Ustvarjalnem centru Švicarija najprej odprli razstavo Kopiranje, ki predstavlja dela iz knjige umetnika ob sodelovalnem projektu z združenjem Printeresting, nato pa še pa še razstavo Predvideno je prehodno obdobje umetnice Marije Mojce Pungerčar, sicer rezidentke Švicarije.

Od umetnostnega bloga do razstave

Postavitev Kopiranje je nastala v sodelovanju z združenjem Printeresting, ki je sprva zasnovalo umetnostni blog. Njegova vloga je bila analizirati vlogo grafike v sodobni kulturi in vzpostavljati nove povezave med umetnostjo, oblikovanjem in aktualnimi dogodki. Na blogu je bilo od leta 2008 do leta 2015 objavljenih več kot dva tisoč besedil.

Sledilo je Printerestingovo osredotočenje na produkcijo dogodkov, publikacij in razstav, ki vzpostavljajo nove odnose med dejanskimi in virtualnimi svetovi. Kopiranje je njihov aktualen projekt, v sklopu katerega je nastala knjiga umetnika, piše v sporočilu za javnost. Nadalje pa še, da so se umetniki v tem projektuna različne načine soočili s kopiranjem in kopijo.

Pri projektu je umetnike zanimalo, ali lahko ta zaznana šibka točka odpre pot do še nevidene moči. Kopije in "izpisi" zelo pripomorejo k zmedenosti grafičnih umetnikov, pa tudi k oteževanju razumevanja laikov, kaj točno je umetniška grafika. Na umetnike so se obrnili s prošnjo, naj izdelajo nekaj, kar tako ali drugače raziskuje pojem "kopiranja", in naj privzamejo končno obliko, ki bo to vprašanje tudi utelešala, zato so bili vsi sodelujoči omejeni na uporabo vsakdanje tiskarske opreme.

Na razstavi bo do 4. januarja na ogled rezultat raziskovanja "kopij" in tega, kaj pomeni kopirati oziroma narediti kopijo. Postavitev v pritličju Švicarije prinaša dela več umetnikov, med njimi tudi Nika Rupnik in Nez Pez iz Slovenije ter Kate Bingaman-Burt, Tate Foley, JULM (Jason Urban & Leslie Mutchler), Leah Mackin, Test Print (Amze Emmons), Garret Orr, Grace Synder, RL Tillman in Breanne Trammell.

Davčno obvestilo kot umetniški navdih

Odprtju razstave Kopiranje sledi vodstvo po razstavi Predvideno je prehodno obdobje umetnice Marije Mojce Pungerčar v prvem nadstropju Švicarije, ki jo bodo nato tudi uradno odprli. Naslov umetničinega projekta, ki bo na ogled do 16. februarja, je povzet po davčnem obvestilu, saj je pri svojem delu izhajala iz izbora fotografskih posnetkov, s katerimi je v daljšem časovnem obdobju dokumentirala zasebne dogodke, ki predstavljajo ali nakazujejo življenjske prelomnice.

Še odprtje ateljeja Dnevna soba

Projekt sestavljajo štiri instalacije, na katerih so fotografije natisnjene na steklo ali tekstil. Natisnjene podobe je Marija Mojca Pungerčar nadgradila z vezenjem in tkanjem, projekt pa vključuje tudi luč, video in zvok. Z novo tematsko razstavo Predvideno je prehodno obdobje pa ta rezidenčna umetnica odpira še svoj atelje v Ustvarjalnem centru Švicarija, ki ga je poimenovala Dnevna soba.

P. G.