Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Podelitve tretje zlate role se je udeležila večina igralcev in ustvarjalcev filma. Foto: Kolosej Ekipa filma Košarkar naj bo je pred decembrskimi prazniki pripravila vseslovenski Košarkarjev filmski dan, v okviru katerega si je film Košarkar naj bo ogledalo več kot 10 tisoč otrok po vsej Sloveniji. Foto: Kolosej Košarkar naj bo je poleg treh zlatih rol na letošnjem Festivalu slovenskega filma prejel tudi vesno za najboljšo scenografijo, občinstvo pa mu je podelilo nagrado za najboljši film. Foto: Kolosej Dodaj v

Košarkar naj bo s tretjo zlato rolo v žepu

Ker sta radost in veselje najboljši recept za izobraževanje

22. december 2017 ob 18:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ni brega, ki ga ne bi mogel preplezati, glavno sporočilo knjižne uspešnice Košarkar naj bo povzema njen avtor Primož Suhodolčan. Filmska različica zgodbe je pravkar preplezala še enega – v kinodvorane je pritegnila 75.000 gledalcev in si prislužila že tretjo zlato rolo.

Nagrado sta ustvarjalcem podelila Kolosej in Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev v okviru Filmskega mesta, vzgojno-izobraževalnega dogodka, namenjenega razpravi o filmski vzgoji in predstavitvi celotnega procesa nastajanja filma.

Mladi bralci in zdaj tudi gledalci zgodbo seveda dobro poznajo. Košarkar naj bo je pripoved o lenem, nerodnem, vedno lačnem in neskončno visokem Ranti, ki se mu življenje postavi na glavo, ko ga nekega dne učitelj telovadbe Salta povabi v košarkarsko ekipo. S tem se za Ranto začne razburljiva pot, pri vseh šolskih in obšolskih dogodivščinah pa ga spremlja in spodbuja duhoviti prijatelj in menedžer Smodlak. Iz lene nerode počasi zrase zagrizen športnik, zvest prijatelj in privlačen fant.

Bo zgodba o Ranti dobila nadaljevanje?

Kot je na podelitvi za MMC povedal Suhodolčan, je zelo vesel, da so Ranta in njegovi prijatelji postali del slovenske mladinske kulture in slovenske mladinske književnosti. "In zdaj se včasih že potrepljam po rami, da je to knjižna klasika," je pristavil. Ker je prepričan, da je smeh najboljši recept, saj so stvari, ki jih jemlješ s smehom, veseljem, radostjo, zelo lahko rešljive, bo tudi vse svoje zgodbe naslednjih let pisal v tem duhu. "Mogoče bo Ranta dobil celo novo knjigo. Počakajmo, ampak mislim, da dobro kaže."

Najboljši učitelji so zahtevni, a pravični

V Koloseju se je ob tej priložnosti ustavil tudi Gojmir Lešnjak Gojc, ki igra profesorja Tundro. Njegov lik je strog in pravičen, je pravi pedagog, pravi. "Lik sem oblikoval po svojem profesorju Tonetu Vrhovšku, slavistu, ki sem ga imel v srednji šoli. Vsaj za moj okus je on eden največjih pedagogov, kar sem jih srečal v življenju. Glede na to, da sem tudi jaz pedagog, učitelj - pravi učitelj, ne samo, da igram učitelja, sem poskušal narediti en tak topel lik, ki pa je istočasno tudi zahteven. Če se spomnimo nazaj, smo na osnovni ali srednji šoli vedno oboževali učitelje, ki so bili zahtevni, ampak pravični."

Poleg filmske ekipe in številnih mladih privržencev košarke in filma se je podelitve udeležil tudi Igor Kadunc, generalni direktor RTV Slovenija, ki je pri filmu sodelovala kot koproducent. "Čudovito je, da podpremo nekaj, kar uspe, in predvsem, da uspe pri mladih gledalcih. Mislim, da je poslanstvo RTV Slovenija v tem, da komuniciramo z mladimi, da navdušujemo mlade ljudi, da cenijo, kaj so filmi, ob tem pa še zgodba, ki leži vsem mladim, torej košarka. Čudovito," razmišlja Kadunc. Kot pravi, je tretja zlata rola priznanje uspehu filma, ustvarjalcem in ekipi, ki promovira film.

V košarkarski zgodbi, ki jo je posnel režiser Boris Petkovič, nastopajo še Klemen Kostrevc (Ranta), Matija Brodnik (Smodlak), Gaja Filač (Metka), Marko Miladinovič (Salta), Lado Bizovičar (Tini Trska), Matjaž Javšnik (oče) in Ana Maria Mitič (mama).

Film, ki je na rednem sporedu kinematografov od 14. septembra, je nastal v produkciji Gustav filma ter v koprodukciji z RTV Slovenija. Sofinancirala sta ga Slovenski filmski center in Viba Film, koproducenti filma so MB Grip, Studio Ritem, Unicasting in PECL.

M. K.