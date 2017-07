Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V glavni vlogi igra Klemen Kostrevc, ki je tudi strasten košarkar. Foto: Gustav Film Svetovno premiero bo film doživel 15.8. na Filmskem festivalu v Sarajevu, v kine po Sloveniji pa prihaja na začetku septembra. Foto: Gustav Film V zgodbi, kjer lahko najdejo sebe in začutijo nekaj posebnega. Pri knjigi Košarkar naj bo! je zanimivo, da je zgodba nastala pred … ufff … leti – pa vendar po resničnih junakih. In kar je še najbolje! Še danes deluje. Primož Suhodolčan Gojmir Lešnjak Gojc igra učitelja Tundro. Foto: Gustav Film Potem ko se pridruži košarkarski ekipi, se Rantovo življenje povsem spremeni. Foto: Gustav Film Še več, sam sem se v letu in pol ustvarjanja, namesto v krizi srednjih let, spet znašel v najstniških letih ... Le brez strahu, ne glede na vašo starost, v ta svet lahko vstopite tudi vi. Boris Petkovič Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Košarkar naj bo – zgodba, ki so jo pisali resnični junaki, zdaj tudi v filmu

V slovenskih kinematografih takoj po počitnicah

31. julij 2017 ob 17:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na velikem platnu bo sredi avgusta premierno zaživela knjižna pripoved, ob kateri so in še vedno odraščajo generacije slovenskih bralcev. Svojo filmsko priredbo je dočakala uspešnica Primoža Suhodolčana Košarkar naj bo. Ekipa si je film na zaprti projekciji ogledala v teh dneh, naslednje ga bo videlo občinstvo sarajevskega filmskega festivala.

Da so lahko svet Rante, mladega in nerodnega fanta tako izjemne višine, da "bi lahko žirafam kravate zavezoval", prenesli v filmsko govorico, so morali v prvi vrsti opustiti vse predsodke, ki bremenijo odraslo mišljenje.

"Fantazijski svet Primoža Suhodolčana, v njegovi knjigi Košarkar naj bo, je ponujal obilico izzivov pri njegovi adaptaciji v filmsko formo. Obenem je bila prisotna tudi velikanska odgovornost, saj so ob tej knjigi odraščale generacije in generacije otrok," razlaga režiser

filma Boris Petkovič. Šele ko so v celotni filmski ekipi in igralski zasedbi odvrgli predsodke, so lahko "vstopili v nadrealni svet, v katerem kraljuje otroška domišljija in v katerem naši junaki čez dogodivščine odkrivajo tegobe in radosti mladih let." "Še več," nadaljuje Petkovič: "... sam sem se v letu in pol ustvarjanja namesto v krizi srednjih let spet znašel v najstniških letih. Le brez strahu, ne glede na vašo starost, v ta svet lahko vstopite tudi vi."

Kot knjiga, je tudi filmska pripoved Košarkar naj bo – ta nastaja v produkciji Gustav filma in koprodukciji RTV Slovenija –, zgodba o tem, kako se Ranti življenje postavi na glavo, ko ga nekega dne učitelj telovadbe Salta, povabi v košarkarsko ekipo. Za Ranto se začne razburljiva pot, polna nepredvidljivih dogodivščin, na kateri ga nenehno spremlja duhoviti prijatelj Smodlak.

Stara zgodba, ki vedno znova nagovarja

"Vloga pisateljev in scenaristov je, da podamo zgodbo. Še posebej zahtevno je takrat, kjer se v teh zgodbah želijo poiskati tudi mladi," ob knjigi in filmu razmišlja Primož Suhodolčan. "V zgodbi, kjer lahko najdejo sebe in začutijo nekaj posebnega. Pri knjigi Košarkar naj bo! je zanimivo, da je zgodba nastala pred … ufff … leti – pa vendar po resničnih junakih. In kar je še najbolje! Še danes deluje. Zame je bila vedno najpomembnejša zgodba. Tista, ki povabi in pritegne bralca. Zgodba, ki ni od danes do jutri, ampak je lahko vedno tukaj in zdaj. Vsekakor sem navdušen, da bo zdaj tudi filmska," še pravi pisatelj.

"Ranta sem pravzaprav jaz!"

Glavno vlogo v filmu so zaupali Klemnu Kostrevcu, ki je v košarki tudi sicer doma, saj je član Košarkarskega kluba Ljubljana, s filmsko kamero pa se je srečal prvič. "Snemanje filma Košarkar naj bo, je bila prava pustolovščina. S filmsko ekipo smo se super ujeli, režiser nas je odlično vodil čez celotni proces. Bilo je zabavno, vsak dan na setu je bil nekaj posebnega. To je bila zame prva vloga v filmu, lik glavnega igralca sem odigral tako, da sem ga dejansko živel – Ranta sem pravzaprav jaz!," o izkušnji pravi mladi igralec.

Smodlaka igra Matija Brodnik, ki smo ga med drugim videli v filmu Pojdi z mano (2016). "V moji kratki igralski karieri je bila izkušnja s snemanja Košarkarja do zdaj najboljša! Smodlak je neverjeten manager, ki Ranto vodi skozi vse posle in ga izoblikuje v pravega šarmerja. Ko sem slišal za lik, mi je takoj prirasel k srcu!," pravi Brodnik.

Da se snemanje ne bi nikoli končalo

Tudi Gaja Filač, ki nastopa v vlogi Metke, ima že nekaj izkušenj s kamero. Nastopila je v celovečernem mladinskem filmu Rdeča raketa (2015) in sodelovala pri snemanju kratkih filmov, kot so Dva Ena, Kresnik: Drgetanje in Kresnik: Prebujanje. V BBC-jevi seriji z naslovom Love, Lies and Records je s Katarino Čas odigrala stalno stransko vlogo.



Svoj prosti čas posveča igri in športu, o snemanju pa pravi takole: "Proces ustvarjanja filma dojemam kot veliko knjigo, ki jo pišemo skupaj s člani ekipe. Začetki so nerodni, razumevanje lika včasih težavno, ampak s časom ti vse priraste k srcu – vloga, soigralci, ekipa, vstajanje ob zgodnjih jutranjih urah, dolgi snemalni dnevi, čas preživet v maski, ... S Klemnom in Matijo smo med snemanjem vzpostavili »bratsko navezo« in se super zaštekali. Zvečer sem šla spat z nasmehom na obrazu in ko je zjutraj zazvonila budilka, sem z veseljem skočila iz postelje že ob 5h zjutraj. Prosti dnevi so bili naenkrat prazni in dolgočasni. In želela sem si, da se ne bi snemanje nikoli končalo."

V odraslih vlogah igrajo Marko Miladinović (Salta), Gojmir Lešnjak Gojc (Tundra), Saša Pavček (Enka), Lado Bizovičar (Tini Trska) in zaskrbljena starša Ana Maria Mitič in Matjaž Javšnik. Svetovno premier bo film doživel 15. avgusta na Filmskem festivalu v Sarajevu, v slovenske kinematografe pa prihaja na začetku septembra.

M. K.