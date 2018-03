Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Komična predstava, polna glasbenih nastopov, ki občinstvu predstavlja podrobnosti iz družinskega življenja Miloševićev, je del občinstva tako razjezila, da so dvorano pred koncem zapustili. Foto: Reuters Predstave, ki so jo ustvarili srbski umetniki, Kosovski Albanci predstave ne želijo videti. Foto: Reuters Sorodne novice Muzikal o Miloševiću kmalu na odru srbskega gledališča na Kosovu Dodaj v

Kosovski Albanci nočejo muzikala o Miloševiću

Premiera srbske predstave Slobodan Show na Kosovu

7. marec 2018 ob 15:02

Gračanica - MMC RTV SLO

V torek je bil na Kosovu premierno uprizorjen muzikal Slobodan Show, ki v središče postavlja življenje Slobodana Miloševića in njegove žene Mire Marković. Razprodane predstave, ki so jo ustvarili srbski umetniki, Kosovski Albanci ne želijo videti.

Muzikal je produkcija gledališča iz večinsko srbske Gračanice, mesta blizu Prištine, v njej pa nastopajo tamkajšnja gledališka skupina in igralci iz Srbije. Režiser predstave Nenad Todorović, Kosovski Srb, razlaga, da je "tema muzikala Milošević, ker gre za zadnji srbski tabu", poročajo v Guardianu.

V občinstvu ni bilo kosovskih Albancev

Kosovski Albanci so se "Miloševićevemu šovu" uprli in niso želeli biti del občinstva. Neodvisni analitik Shkelzen Maliqi je za časopis Express napisal: “Predstave ne nameravam videti. Ne bi tudi rad poslušal besedila s Slobovimi citati."

Komična predstava, polna glasbenih nastopov, ki občinstvu predstavlja podrobnosti iz življenja nekdanjega srbskega predsednika in njegove družine, je del občinstva tako razjezila, da so dvorano pred koncem zapustili. V predstavi igralci tudi pripovedujejo svoje zgodbe iz obdobja Miloševićevega režima. Časovno je v njej zajeto vse od krvavih devetdesetih do sodnih procesov na haaškem sodišču za vojne zločine v nekdanji Jugoslaviji.

Agim Selimi, dekan kosovske filozofske fakultete, misli, da bi se morali "biti sposobni vsake teme se lotiti z umetniškega vidika". Verjame, da bi moral vsakdo, še posebno pa Balkanci, razpravljati o pozitivnih in negativnih vidikih vsega, ker je to pomembno za prihodnost Balkana.

Milošević je umrl med sojenjem na haaškem sodišču

Slobodan Milošević je bil med letoma 1989 in 1997 predsednik Srbije, med letoma 1997 in 2000 pa predsednik Zvezne republike Jugoslavije (ZRJ). Njegov režim je bil strmoglavljen oktobra 2000. Na haaškem sodišču za vojne zločine v nekdanji Jugoslaviji je bil obtožen vojnih zločinov na Kosovu, v BiH-u in na Hrvaškem. Leta 2006 je med sojenjem umrl zaradi srčnega napada, star 64 let.

Njegova razvpita vdova Mira Marković, vodja lastne politične stranke, se je po obtožbah o korupciji v Srbiji leta 2003 zatekla v Rusijo, kjer živi še danes.

N. Š.